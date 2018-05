Si è tenuta domenica 27 maggio a Pescate, sulle acque del Lago di Garlate, la gara di canottaggio Regata Sprint 500m “Trofeo Comune di Pescate” valida anche come terza prova del circuito Challenger FIC Lombardia, unica gara di canottaggio olimpico della provincia di Lecco.

La giornata, organizzata dalla Canottieri Pescate, ha visto in gara 271 atleti appartenenti a diciannove società, provenienti da Lombardia, Piemonte e Veneto.

Nonostante un’ora di ritardo per il forte vento, le quasi sessanta gare – divise in sei specialità, partenza ogni quattro minuti – si sono svolte regolarmente. Hanno dato il via alla competizione le categorie Ragazzi, junior e senior e successivamente, solo quando il vento è scemato, le categorie dei più piccoli, Allievi e Cadetti. A chiudere la manifestazione la spettacolare gara degli 8+.

Incetta di medaglie d’oro per le società lombarde : undici alla Retica, otto Tritium, sette Lecco, cinque Pescate, Idroscalo, Moto Guzzi Mandello e Sebino.

La Canottieri Pescate ha ottenuto cinque vittorie – doppio Cadetti femminile, doppio Senior maschile, quattro di coppia Ragazzi, doppio Senior A femminile e nel quattro di coppia Cadetti femminile – sei argenti e sette medaglie di bronzo. Grazie a questo ricco medagliere la società lecchese si è aggiudicata il “Trofeo Generale Comune di Pescate” e il “Trofeo Ferruccio Dell’Oro” nella categoria senior. La Canottieri Menaggio ha invece vinto il “Trofeo Mario Disetti” per le medaglie conquistate nella categoria Allievi e Cadetti, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive da parte dei padroni di casa di Pescate.