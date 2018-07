MANDELLO – Non poteva mancare un po’ di Mandello al raduno pre-mondiale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) che negli ultimi giorni ha emanato la circolare di convocazione in via dell’appuntamento di Racice, in Repubblica Ceca.

L’inizio del raduno è previsto per il 19 luglio per terminare il 5 agosto alla vigilia della partenza per il bacino ceco dove, dall’ 8 al 12 agosto, si disputeranno le regate iridate.

Cinquantacinque atleti (29 uomini e 26 donne) saranno seguiti dai Capi Allenatore maschile Valter Molea e femminile Massimo Casula che si avvarranno della collaborazione di vari allenatori dello staff tecnico della Nazionale.

Fra i convocati ci sono anche tre atleti della Canotteri Moto Guzzi di Mandello: Davide Comini, Simone Fasoli e Ilaria Compagnoni.

Davide Comini e Simone Fasoli hanno guadagnato la partecipazione a questi Campionati vincendo la prova selettiva in due senza al secondo meeting nazionale lo scorso mese di maggio.

“La loro partecipazione non è mai stata in discussione anche per il fatto che loro sono alla seconda esperienza in quanto a Campionati del Mondo Juniores – spiega il presidente Livio Micheli – Infatti l’anno scorso, sempre in due senza, hanno partecipato ai Campionati del Mondo che si sono svolti a Trakai (LT) dove hanno mancato la finale “A” per pochi decimi. Inoltre, quest’anno sono reduci da un importante terzo posto ai Campionati Europei Juniores dove sono riusciti a qualificare il due senza Junior Italiano alle prossime Olimpiadi giovanili che si svolgeranno nel mese di ottobre in Argentina (Buenos Aires). Si tratta di una coppia determinata e molto positiva che sta rappresentando al meglio la tradizione ed i colori della Canottieri Moto Guzzi”.

Ilaria Compagnoni è alla sua prima partecipazione ai Campionati del Mondo Junior. È stata selezionata per l’insieme dei risultati positivi conseguiti durante la stagione. “Dovrebbe essere impegnata sull’8+ femminile, ma le formazioni definitive degli equipaggi saranno formulate dai tecnici di riferimento entro la fine del raduno di preparazione ai Mondiali” prosegue Micheli.

“Per la Canottieri Moto Guzzi queste eccellenze sono motivo di grande orgoglio e rappresentano la certificazione del buon lavoro dei nostri tecnici e del loro programma di allenamento – conclude il presidente – Tutto questo, unito al grande impegno dei ragazzi e all’armonia che regna in tutto il gruppo dei nostri atleti, ripaga anche tutti i dirigenti degli sforzi e sacrifici profusi per tenere sempre alto il livello agonistico del nostro sodalizio. La Società si augura che questi risultati siano da stimolo per molti altri ragazzi che desiderano provare il nostro sport. I fatti testimoniano che siamo una Società nella quale le ambizioni, in quanto a risultati, possono non avere limiti. Ai nostri tre atleti che si apprestano a partire per il raduno pre-mondiale auguriamo una buona preparazione in attesa di seguirli alle regate di Racice”.