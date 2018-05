MANDELLO – Manca ancora l’ufficialità ma in casa Canottieri Moto Guzzi si dà per certo che Davide Comini, Simone Fasoli e Ilaria Compagnoni parteciperanno con la maglia azzurra ai Campionati Europei junior in programma a Gravelines il 26 e 27 maggio i primi in 2- mentre Ilaria nell’8+.

Decisive ai fini della convocazione, che arriverà nelle prossime ore, le ottime prove di questi ragazzi nell’ultimo meeting nazionale svolto a Piediluco nell’ultimo weekend in cui, nella specialità selettiva della remata “di punta” del “due senza”, Simone e Davide si sono imposti su tutti gli avversari salendo sul gradino più alto del podio mentre Ilaria, insieme a Beatrice Giuliani della Canottieri Milano, si è classificata al 5° posto. Sono risultati ottimi per i quali atleti, allenatori e società hanno ricevuto i complimenti di tutti i vertici federali e che garantiscono il biglietto per Gravelines.

Simone e Davide non sono nuovi ai campionati internazionale dato che hanno partecipato già lo scorso anno all’Europeo nella specialità dell’”8+” e al Mondiale in “2-“, Ilaria è invece al suo primo appuntamento con queste competizioni essendo passata quest’anno di categoria tuttavia la sua esperienza internazionale è comunque corposa dopo la partecipazione alla Coupe de la Jeunesse dello scorso anno e la partecipazione alla Women’s Head of the River Race di Londra lo scorso Marzo.

“Siamo estremamente soddisfatti per questa convocazione e ci uniamo all’entusiasmo che i nostri atleti stanno provando dall’arrivo della notizia – spiegano dalla società sportiva – Questo è il primo passo di una stagione importante in cui questi tre ragazzi devono puntare alla partecipazione ai Campionati del Mondo di Trakai che si terranno durante l’estate, gli Europei sono un trampolino di lancio significativo utile anche a capire il livello internazionale delle varie categorie in cui i nostri atleti si cimenteranno. Complimenti agli atleti che hanno dimostrato sin da ora di poter dire la loro e di essere temibili e un ringraziamento ai loro allenatori Giuseppe Moioli e Lorena Fuina, nonché all’head coach Eros Goretti che cura personalmente il programma di allenamento e la preparazione di questi ragazzi che ci daranno tante soddisfazioni”.