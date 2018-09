CARVICO – Nel calendario orobico estivo non poteva mancare, l’ultima di agosto, la competizione serale targata Asd Carvico Skyrunning. Pioggia tutto il giorno? Ai runner poco importa, la Quattro Colli Urban Trail è andata comunque in scena e ai nastri di partenza – muniti di pila frontale – si sono presentati oltre 150 atleti. Perché correre a Carvico (Bg) è una garanzia, anche in caso di acqua.

San Giovanni, Caneve, Roncarro e Mulini, i quattro “colli” del monte Canto che danno il nome alla manifestazione non competitiva che ha preso il via dall’oratorio di Carvico alle ore 20, con il trial di Alessandro Chiappa a guidare il gruppo. “Una corsa da gustare in tranquillità”, diceva lo slogan della Quattro Colli Urban Trail, e in effetti la maggior parte dei concorrenti ha seguito l’indicazione.

Non è stato così per il lecchese dei Falchi Danilo Brambilla (skyrunner che continua un 2018 ricco di soddisfazioni): ha sfruttato il percorso di Carvico per fare un ottimo allenamento in ottica, evidentemente, della Maga Skyrace. 39’05” il tempo che gli ha consentito di tagliare per primo lo striscione d’arrivo. Dietro di lui il local Benedetto Roda in 39’40” e Dario Rigonelli in 39’44”. A seguire Lorenzo Rota Martir in 39’50” e Cristian Pesenti in 41’50”.

Al femminile la prima sotto l’arco del traguardo è stata Roberta Feliciani in 51’40”. Troviamo poi Eleonora Mapelli in 57’20”, Anna Orlandi in 58’00”, Maddalena Novella in 1h netta e Ivonne Buzzoni in 1h01″.

La Quattro Colli Urban Trail è stata organizzata dalla Asd Carvico Skyrunning sotto la regia di Alessandro Chiappa in collaborazione con Chima Games. Una festa estiva, prima di tornare alla massima concentrazione per preparare l’evento principale del calendario Carvico: la Sky del Canto della prossima primavera.