LECCO – Seconda vittoria consecutiva in campionato sia per la CasateseRogoredo di Vianello che per il NibionnOggiono di Commisso. Le due formazioni lecchesi battono, entrambe in trasferta, rispettivamente la Vimercatese Oreno per 1-2 e il Calvairate per 0-2.

La CasateseRogoredo, dopo aver superato nell’ultimo turno la Cisanese per 4-3, ottiene altri tre punti espugnando il difficile campo della Vimercatese Oreno. A sbloccare il risultato è Fall che al 35′ va a segno con un gran tiro dal limite dell’area. Cinque minuti più tardi però i padroni di casa pareggiano su rigore con Bonseri. Nella ripresa arriva la rete che vale la vittoria: Cannizzaro batte una punizione dalla trequarti che Passoni gira in rete.

Tre punti preziosi anche per il NibionnOggiono che, come la CasateseRogoredo, sale dunque in vetta alla classifica a quota sette punti. A Vimodrone contro il Calvairate la gara resta in equilibrio per oltre un’ora; al 71′ Iori batte un calcio d’angolo velenoso, nell’area dei milanesi si genera una mischia con la palla che finisce in rete per via di un’autorete. Dieci minuti dopo Tagliabue serve Iori, il quale viene toccato duro in area di rigore. L’arbitro decreta il penalty che Isella realizza.