CESANA BRIANZA – Bella iniziativa messa in piedi dalla cooperativa sociale Liberi Sogni ONLUS di Calolziocorte: domenica 9 settembre, presso il comune di Cesana Brianza, sarà possibile partecipare al “Cesana sport day”, una giornata gratuita di avvicinamento allo sport.

L’evento è aperto a tutti, a partire dai cinque anni. Le discipline presenti saranno diverse; si va dalle arti marziali alla pallacanestro, passando per tennis, skateboard, rugby e ginnastica artistica. Per gli adulti presenti anche corsi di Zumba e bodytone.

Le attività si svolgeranno domenica 9 settembre, a partire dalle ore 14.00. Importante sottolineare che l’evento è gratuito, ma solo previa iscrizione, da effettuarsi al seguente link. Chiunque volesse partecipare dovrà sbrigarsi, le iscrizioni chiuderanno mercoledì 5 settembre. I primi cento iscritti avranno inoltre un buono omaggio per l’apericena che si svolgerà in piazza Borromeo, a partire dalle ore 18.30.

Chiunque volesse ulteriori informazioni potrà reperirle chiamando il numero 334.73.68.295 o mandando una email all’indirizzo avventurenellosport@liberisogni.org