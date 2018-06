SOVICO – Eccola la vittoria tanto attesa da tutto lo staff dell’Uc Costamasnaga La Piastrella. Dopo tanti allenamenti, sacrifici, consigli, piazzamenti, il gruppo degli Esordienti del sodalizio masnaghese, festeggia una vittoria importante su strada. Quella ottenuta da Alessandro Castagna a Sovico alla 66^ Coppa Caduti Sovicesi per Esordienti.

Due gare decise da una volata a due elementi. Nel primo anno (13 anni) vince Milo Marcolli che precede Daniel Vitale della Sco Cavenago con cui era andato in fuga a circa metà gara rimarcando anche l’ottimo decimo posto conquistato da Piersilvio Savini.

Anche tra gli Esordienti II anno (14 anni) gara decisa da una fuga di due atleti. Ad alzare le braccia al cielo è Alessandro Castagna che anticipa il dinamico Enrico Bernasconi della Unione Sportiva Legnanese. Il gruppo è arrivato a 35 secondi regolato in volata da Gabriele Casalini della Sco Cavenago. Ventesimo Dimitri Castelnovo.

Gruppo Esordienti impegnato anche a Fenis (Val d’Aosta) per la seconda edizione dello Young Boys. Negli Esordienti II anno grande prova di Gabriele Raveglia che conclude quinto (primo Riccardo Longo del Pedale Ossolano). Nella top ten anche Pietro Valsecchi nono nella gara riservata agli atleti del I anno nella gara vinta da Christian Donatelli (Ossolano).

CREMONA – A Cremona, appuntamento in zona piazzale Azzurri d’Italia sede delle partenze delle gare su strada per Giovanissimi valevoli per il campionato regionale della Fci Lombardia. Per quanto riguarda gli atleti dell’Uc Costamasnaga: nei G3 (9 anni), sette giri (980 m cadauno) da effettuare, Paolo Panzeri conclude ottimamente al sesto posto, con Ginevra Pozzi che conclude decima. Nei G4 (10 anni) nove giri, Filippo Colella è decimo.