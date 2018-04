SOVICO – Una domenica fantastica per il gruppo Giovanissimi strada dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars, con i ragazzi e ragazze protagonisti a Sovico alla manifestazione riservata alle categorie dalla G1 alla G6.

Grazie alla prova di tutti, l’Uc Costamasnaga vince nella speciale classifica di società conquistando il trofeo Beta Utensili.

Tracciato cittadino di 1100 metri toccando viale Lombardia, via Lambro, via De Gasperi, via Micca, viale Lombardia. Due giri per i G1, tre giri per i G2, cinque giri per i G3, otto giri per i G4, dieci giri per i G5, e tredici giri, per i G6.

La giornata è stata aperta con una Promozionale con la presenza di cinque alfieri dell’UC Costamasnaga.

Di seguito i migliori risultati dell’Uc Costamasnaga.

G2 (8 anni): 4. Riccardo Carsaniga

G3 (9 anni): 1. Alessandro Vitale, 2. Andrea Colombo, 3. Paolo Panzeri, 4. Martino Golinelli, 8. Federico Pio Casiraghi, 13. Mattia Sirtori, 15. Martino Agostino. Terza piazza per Ginevra Pozzi nella prova femminile. In gara anche Sofia Colombo.

G4 (10 anni): 1. Filippo Colella, 3. Marco Brivio, 5. Matteo Vitali, 8. Giacomo Agostino, 9. Andrea Rigamonti, 11. Daniele D’Addato, 12. Nicola Armellino, 14. Ivan Caldarella. In campo femminile Matilda Seregni è quarta.

G5 (11 anni): 5. Riccardo Fumagalli.

G6 (12 anni): 7. Lorenzo Berton, 8. Redon Xhani, 9 . Simone Panzeri, 10. Simone Pica. In campo femminile Allegra Agostino.