VALMADRERA – In una giornata decisamente autunnale come quella di domenica scorsa, 7 ottobre, brillano in quel di Cinisello i risultati degli atleti della SEV Valmadrera, partecipanti alla Cinisello di Corsa, gara di 8,100 km su percorso misto.

Ottima prestazione in particolare del “capitano” Oscar Balbiani, 13esimo in classifica generale con 27′ e 26″ a soli 2 minuti dal pluricampione italiano Brigo Massimiliano e primo di categoria SM50 .

Nelle categoria femminile l’intramontabile Daniela Gilardi si classifica 2a nella categoria SF 50 con il tempo di 32′ e 58″, sempre nella categoria femminile doppietta SEV nella SF35 con Irene Balestra 1a e Fabiola Ribeiro de Oliveira 2a. Continuando con la 3a posizione per Silvia Gilardi nella SF40. A coronare la bella giornata della squadra SEV il 3o gradino del podio per la squadra nella classifica generale.

