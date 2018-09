LECCO – Secondo successo su tre gare finora disputate per la ColicoDerviese, che supera nel derby del Lario il Menaggio con un perentorio 0-4. Vincono anche l’Aurora Olgiate e il Barzago, entrambe al primo successo in campionato, rispettivamente contro Casati Arcore e Vibe Ronchese. Pari interno senza reti per la Luciano Manara e sconfitta esterna per la Brianza Cernusco Merate.

A Menaggio la resistenza dei padroni di casa dura mezz’ora, poi esce la maggior qualità della ColicoDerviese con i tre punti che prendono la via della sponda lecchese del Lario. Il risultato si sblocca proprio al 30′, quando Pasquinelli va a segno con un tiro da fuori area dopo una respinta della difesa di casa a seguito di un corner. A metà ripresa arriva il raddoppio di Mattaboni su calcio di rigore, procurato dallo stesso Mattaboni. La gara la chiudono D’Agostino e Martinelli, a segno rispettivamente per il tris e per il poker.

Prima vittoria stagionale per l’Aurora Olgiate e il Barzago. I giallorossi superano 3-1 il Casati Arcore, con la rete nel primo tempo di Raba su rigore e la doppietta nel finale di Sare. I gialloblù battono di misura la Vibe Ronchese grazie ad un penalty, trasformato da Schiavano poco dopo il quarto d’ora della prima frazione di gioco.

Solo uno 0-0 per la Luciano Manara nel match disputato sul terreno di casa contro la Concorezzese. La Brianza Cernusco Merate viene invece battuta dal Biassono per 2-1. Ai gialloblù non basta la rete di Sagno.