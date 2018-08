COLICO – In attesa della partenza del campionato, la ColicoDerviese si è testata domenica sul campo bergamasco della Lemine Almenno nel girone di Coppa Italia di Promozione con un risultato che ha lasciato un po’ di amaro in bocca (3-0) ma lo staff della società lariana sa che la squadra è ancora nella sua fase di rodaggio.

“La rosa è stata parecchio rinnovata, con tanti nuovi ingressi. Domenica in campo domenica c’erano solo tre giocatori di quelli che avevano preso parte alla passata stagione” a parlare è il presidente Giorgio Mauri che in questi mesi ha assemblato il nuovo team, a partire dal suo allenatore con l’arrivo di mister Massimiliano Cavalli, con un passato sulla panchina dell’Olginatese.

“Ci sono stati innesti importanti, giocatori di categoria, cito tra gli altri Aron Martinelli e Mirko Speziale dal Sondrio, abbiamo nuovi giovani, classe 2000-2001 che sono subentrati in squadra. Crediamo di avere una formazione competitiva, naturalmente con tanti giocatori nuovi serve pazienza e il giusto tempo per amalgamarsi. Domenica, in realtà, dal punto di vista del gioco meritavamo di più”.

Nella passata stagione la ColicoDerviese si era accaparrata il nono posto nel campionato Promozione. “Contiamo di fare meglio – prosegue Mauri – lo scorso anno abbiamo vissuto un girone di andata come da aspettative, mentre ha deluso il girone di ritorno, un campionato sottotono rispetto alle nostre vere potenzialità”.

LA ROSA

PORTIERI

Fattarelli Niccolo1997

Corbetta Michele 1998

DIFENSORI

Agustoni Michel 1995

Tagliaferri Andrea 1998

Mognol Mattia 2000

Benedetti Luca1998

Aron Martinelli 1988

Mauri Federico 1997

Lionelli Andrea 1994

Fomasi Angelo 2000

Garganico Matteo 2000

Cantu Federico 1999

CENTROCAMPISTI

Scotti Luca 1996

Nava Andrea 1999

Coulibaly Momo 1998

Orio Mattia 1998

Speziale Mirco 1997

Paganin Robin 1994

Paganin Peter 1997

Pasquinelli Mattia 2001

ATTACCANTI

Mattaboni Alex 1990

Rota Nicola 1994

D’agostino Daniele 1993

Bettiga Luca 1999

Mauri Francesco 2001

Ioli Giovanni 1997

Infortunato Paolo Pedretti