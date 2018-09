LECCO – Altra affermazione per la Calcio Lecco, che dopo aver superato nel primo turno di Coppa Italia di Serie D la Virtus Bergamo, batte all’esordio stagionale al “Rigamonti-Ceppi” la Folgore Caratese col risultato di 2-0.

La vittoria vale il passaggio del turno e l’accesso ai sedicesimi di finale, in programma per mercoledì 31 ottobre. Domenica prossima invece i blucelesti esordiranno in campionato sul terreno di gioco dell’Inveruno.

Andiamo però con ordine e ripercorriamo le emozioni vissute questo pomeriggio allo stadio. Gaburro schiera i suoi secondo un 4-3-3 al quale i brianzoli rispondono con un 3-5-2. Al 5′ il Lecco è subito pericoloso con Segato che centra la traversa direttamente da corner; il brivido è il preludio del gol perchè al quarto d’ora Draghetti si inventa una gran conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Rainero. Gli ospiti sono frastornati e il Lecco più volte costruisce potenziali azioni per il raddoppio. All’intervallo il risultato comunque recita 1-0.

Terminato il riposo la Folgore sostituisce subito Bianco con Ngom; il copione però resta quello della prima frazione di gara tanto è vero che il primo calcio d’angolo ospite giunge solo al 60′, dopo una parata di Guadagnin proprio sul neoentrato Ngom. Dopo il rischio il Lecco torna a premere, fino al 70′ quando Merli Sala in elevazione da angolo sovrasta tutti e infila di testa il gol del raddoppio. Da qui in avanti i blucelesti amministrano fino al triplice fischio senza andare mai in affanno.