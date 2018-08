LECCO – Il Lecco scenderà in campo il prossimo 19 agosto (ore 14) per i preliminari di Coppa Italia. I blucelesti (così come il Forlì) dovranno affrontare, come da regolamento, un turno in più in virtù del peggior punteggio età media.

“La società Calcio Lecco 1912 S.r.l., preso atto del Comunicato Ufficiale della Serie D numero 1 del 11/08/2018 riguardante il regolamento della Coppa Italia, con grande rammarico accetta la decisione degli organi federali – hanno detto dalla società – ma esprime disappunto per essere venuta a conoscenza solamente in data odierna del cambiamento dei criteri adottati. Questa decisione, infatti, va a penalizzare la preparazione e il lavoro fino a qui programmati per la preparazione alla stagione sportiva”.

Il turno preliminare (gara unica) prevede la disputa di 48 gare: la stagione ufficiale dei blucelesti inizierà con il match Sondrio – Lecco, mentre l’Olginatese affronterà lo Scanzorosciate sempre nel turno preliminare. La formula della Coppa Italia, vinta nella passata stagione dal Campodarsego, è stata confermata. Si parte il 19 agosto (ore 16) con le 48 sfide del turno preliminare. Alcuni degli abbinamenti di questa fase sono stati posticipati al 26 agosto (ore 16) per dare modo alle società aggiunte in sovrannumero di completare l’iter di ammissione alla Serie D e soprattutto di allestire le proprie rose.

Sempre il 26 agosto si giocherà il primo turno: in tutto 55 gare che vedranno coinvolte le vincenti del preliminare, le 8 partecipanti alla Frecciarossa Cup (tranne l’Imolese ripescata in Serie C) e il San Donato Tavarnelle, finalista della passata edizione. Il regolamento della Coppa Italia prevede la disputa di gare di sola andata, ad eccezione delle semifinali. Finalissima in campo neutro fissata per sabato 18 maggio 2019.

Sempre per quanto riguarda la serie D, il Dipartimento Interregionale, alla luce degli eventi che stanno interessando la definizione degli organici, ha ritenuto opportuno prevedere la composizione dei gironi e la compilazione dei calendari in una data appena successiva alla settimana di Ferragosto.