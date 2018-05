SUELLO – Successo per la 6° edizione del Cornizzolo Vertical quest’anno seconda tappa del circuito Sky Vertical Affari e Sport. Nonostante le previsioni non bellissime sono stati quasi 200 i partecipanti che si sono sfidati sui 3 chilometri e 1000 metri di dislivello del Monte Cornizzolo.

A spuntarla su tutti in campo maschile Danilo Brambilla che ha chiuso la prova in 36 minuti e 19 secondi, altro tassello nel palmares del giovane Falco fresco della vittoria alla sky Dario & Willy del primo maggio scorso. Al secondo posto Filippo Curtoni con 37’52” e al terzo Triulzi Fabrizio in 38’31”.

Tra le donne a imporsi Chiara Fumagalli dei Bocia di Verano che ha fermato il crono sul tempo di 45’08” seguita da Martina Brambilla in 46’26” e da Cecilia Petrini in 46’55”.

“Un ringraziamento particolare – fanno sapere gli organizzatori – va a tutti gli sponsor e a tutti i volontari presenti in particolare alla Sec Civate e ai Pell e Oss di Monza e ad Affari e Sport sponsor del circuito”.

L’appuntamento con la terza tappa del circuito sarà per il 1 luglio con la Moggio Artavaggio.