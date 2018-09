VERCURAGO – Verrà ricordata come l’edizione dei record la Corsa a Coppie dell’Innominato 2018. Record di partecipanti con 235 coppie al (143 coppie maschili, 15 femminili, 77 miste e 50 bimbi alla gara baby) e record maschile con la coppia dei Falchi Eros Radaelli – Paolo Bonanomi che ferma il cronometro sui 39’08”.

Gara spettacolare, sempre in testa dall’inizio alla fine, che li ha visti mettersi tutti dietro al termine di 10 chilometri ricchi di sali e scendi, compresi i compagni di squadra Beltrami – Brambilla che si devono accontentare della seconda piazza in 40’59”. Al terzo posto l’Osa Valmadrera con Rigamonti – Rota in 42’48”. Al femminile il successo è andato alla coppia Sirtori – Cazzaniga che ha chiuso 54’00”, seguita da Fazzini – Rizzi (58’13”) e Gilardi – Gilardi (59’38”). Nella categoria misto trionfano Ticozzelli e Brambilla in 48’58”, secondi Rapezzi e Msciadri (49’19”) e terzi Brambilla e Fumagalli (51’20”).

La gara era valevole anche per il Trofeo Avis che ha visto il successo della coppia Lizzoli/Lizzoli col crono di 43’46”, mentre nella classifica Under 16 la vittoria è andata alla coppia Milesi – Milesi.

La Corsa a Coppie dell’Innominato, però, è anche la gara dei bambini con i più piccoli a sfidarsi su un percorso mini. Come per i più grandi non manca l’agonismo anche se per tutti c’è la grande gioia di essere accolti al traguardo tra gli applausi del pubblico.

Va così in archivio l’edizione di una corsa che, ogni anno che passa, piace sempre di più e il crescente numero di iscritti è la dimostrazione. Sicuramente una soddisfazione per gli organizzatori che anche quest’anno hanno regalato un pomeriggio di sport e divertimento a centinaia di persone.

