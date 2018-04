BELLUNO – Grandi numeri per la 21esima edizione del campionato nazionale Csi di corsa campestre: 1882 atleti di 10 regioni diverse, 34 comitati provinciali e 148 società. Le gare si sono disputate a Mel a partire dalla prima mattinata di sabato e sono proseguite ininterrotte sino al tardo pomeriggio.

I primi ad applaudire i propri tifosi sono stati gli Esordienti separati in A e B così come i Ragazzi/e, ed è proprio da queste prime categorie che si sono avute le prime soddisfazioni lecchesi.

Caterina Ciacci valsassinese del Stella Alpina vince con Denise Mascheri del Cortenova al 3° posto tra gli Esordienti al primo anno, nella pari categoria maschile tocca a Hubert Pomoni del Premana salire sul terzo gradino del podio. Ancora Esordienti protagonisti tra i secondo anno Ylenia Bertoldini è bronzo al femminile mentre al maschile sono ben due i valsassinesi sul podio, Oscar Pomoni del Premana è 2° e Michael Orlandi del Team Pasturo 3°. Tra le Juniores Nicole Acerboni della Pol Bellano ottima 2^, a Simona Fazzini del Premana il 3° posto tra le Amatori A, stesso piazzamento per Paola Testa dell’Us Dervise tra le Amatori B, questo sono stati gli unici podi lecchesi presente tra i comitati più numerosi con oltre 200 atleti, in un contesto così qualificato è giusto dare il giusto risalto anche agli altri atleti che nonostante non siano riusciti a salire sul podio, hanno concluso comunque la loro fatica nella top ten.

Partendo dagli Esordienti 1° anno segnaliamo il 5° posto di Chiara Gianola (Premana), 6^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 8^ Alessia De Felice (Virtus Calco), 10^ Sara Acquistapace (Cortenova). 6° Andrea Benedetti (Cortenova), 7° Francesco Gianola (Premana), 8° Gabriele Deangelis (Us Derviese). Ragazze/i 1° anno: 5^ Aurora Combi (Cortenova), 9^ Alessia Acquistapace (Cortenova). 4° Massimo Mazza (Virtus Calco), 6° Simone Invernizzi (Team Pasturo), 9° Lorenzo Gianola (Premana). Ragazzi 2° anno: 7° Giulio Mascheri (Cortenova). Cadette/i: 6^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 6° Mattia Adamoli (Derviese), 8° Giovanni Artusi Cortenova). Juniores: 6^ Floriana Butti (Pasturo), 7^ Marta Degani (Cortenova), 9° Dionigi Gianola (Premana). Seniores: 5^ Martina Tagliabue (Derviese), 8^ Alessia Bergamini (Cortenova). Amatori A: 9^ Nicoletta Invernizzi (Cortenova), 10^ Silvia Invernizzi (Cortenova), 5° Tiziano Bertoldini (Cortenova), 8° Fausto Rizzi (Premana). Amatori B: 7^ Maria Gianola (Cortenova). Veterani: 10° Angelo Beretta (Csi Lecco).

Premiazioni individuali sul campo subito dopo le gare mentre pe quelle di società si è dovuto attendere sino alla sera, e se individualmente le formazioni di casa avevano fatto man bassa di titoli conquistandone ben 20 su 24 a disposizione (10 titoli al Veneto, 8 al comitato di Trento e 2 al Friuli) le altre vedono la Lombardia con 3 e la Toscana con 1.

Nelle classifiche di società cambiano i valori in campo nella giovanile che prevedeva la somma dei due migliori punteggi in tre categorie che andavano dagli Esordienti sino ai Cadetti m/f , Castionese (Bl) vince con 70 penalità contro le 72 del Cortenova e le 95 del Castel Ivano (Tn), 4^ Us Derviese con 101, 5^ As Premana con 117, 8^ Virtus Calco con 159, 17^ Team Pasturo con254, 31^ Stella Alpina con 434, 36^ Pol Pagnona con 575 e 38^ Pol Oratorio Bernate con 588.

Nella classifica Assoluta che prevedeva la somma dei due migliori punteggi individuali di 5 categorie differenti sulle 12 restanti, è il Gp Santi Nuova Olonio a vincere con 81 punti con Cortenova ancora 2^ con 149 e 5 stelle Seregnano al 3° con 159, una classifica corta che vede all’11° posto Premana con 340 punti e Pol Oratorio Bernate al 12° con 496.

Nella classifica più attesa, quella generale, che sommava i punti delle due precedenti classifiche, ci si aspettava dopo anni di dominio dei valtellinesi del Gp Santi, un ritorno dei valsassinesi del Cortenova forti dei due secondi posti parziali ma, anche in questa edizione sono gli arancio verdi di patron Adriano Santi ad alzare al cielo la coppa simbolo del primato: 204 sono i punti dei valtellinesi contro i 221 dei valsassinesi, Castionese chiude al 3° con 245, nelle 12 società classificate all’8° posto Premana con 457 e al 12° l Pol Bernate con 1084 punti.

La domenica si è conclusa con il consueto “staffettone” delle regioni che si è corso domenica mattina sulle vie di Belluno, prima le giovanili femminili a cui sono seguite le giovanili maschili e successivamente le Assolute. 5 atleti in gara da esordienti sino a Cadetti per le giovanili e con tutte le altre categorie nelle Assolute, Calco/Derviese con Ilaria Menatti, Laura De Felice, Ginevra Brognoli, Marta La Diga e Maya Galperti salgono sul podio col 3° posto. Ancora meglio al maschile grazie al 2° posto di Giorgio Pozzi, Giovanni Artusi, Daniele Oltolini, Lorenzo Pepe e Mattia Adamoli nella staffetta (Guanzate/Derviese/Cortenova).

