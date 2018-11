CERNUSCO LOMBARDONE- Giornata conclusiva del trofeo Lanfritto – Maggioni di corsa campestre con la Polisportiva Libertas Cernuschese in cabina di regia capitanata dal suo presidente Luigina “Gegia” Viganò. Manifestazione di lunga data, nata nel 1974 – 1975, oggi il trofeo biennale consecutivo nato in memoria di due sfortunati atleti, Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni, investiti durante un allenamento è giunto alla seconda prova della 18^ edizione.

La classifica per società

Sfuma il sogno della Virtus Calco, vincitrice nel 2017, di aggiudicarsi definitivamente il trofeo; quest’anno sono i rappresentanti del Premana con 3406 punti (somma dei migliori 4 punteggi di giornata sulle cinque disputate) a vincere il trofeo, con l’Us San Maurizio che conclude al 2° posto con 2778, solo 3^ la Virtus Calco che di punti ne totalizza 2405. Dietro ancora società manzoniane con Merate Atl Promoline al 4° posto con 2285, Cs Cortenova al 5° con 2077, Pol Mandello al 6° con 1814, Atl Lecco Colombo Costruzioni al 7° con 1765, Us Derviese all’8° con 1341 e la formazione di casa a concludere la top ten con 1292. A dire il vero anche il Team Pasturo avrebbe concluso nelle prime 10 e precisamente all’8° grazie ai 1474 punti, ma un grave lutto ha colpito la giovane società valsassiense che ha deciso di sospendere tutte le attività nella giornata di domenica giorno dei funerali del loro atleta Gabriele Orlandi Arrigoni, per regolamento le società devono partecipare all’ultima giornata per entrare in classifica e quindi i valsassinesi sono stati inseriti in fondo come fuori classifica assieme ad altre 8 società.

I successi individuali

Alle gare dell’ultima giornata hanno partecipato 27 società con Premana a vincere a mani basse con 830 punti seguita da Merate Atl Promoline con 662 e da Virtus Calco con 533. Individualmente ci sono state quattro vittorie per i nostri atleti che sono saliti sul podio in 11 occasioni nelle 6 categorie in gara per il trofeo, oltre alle gare giovanili, si sono disputate anche le gare Assolute col titolo di campione provinciale in palio partendo dalle Allieve/i, Juniores, Promesse, Seniores e tutte le categorie Master, i nostri portano a casa ben 13 titoli provinciali, alle gare hanno partecipato 195 atleti con vittorie per Ivana Iozzia e Manuel Molteni, nella gara Allievi si è imposto Marco Aondio.

La top five di giornata

Esordienti m/f Ylenia Bertoldini (Cortenova), Penelope De Giorgi (Alto Lario), Greta Grassi (Lieto Colle), Gaia Rigamonti (Virts Calco), Denise Mascheri (Cortenova). Alessandro Epifano (Cernusco Lombardone), Oscar Luigi Pomoni (PremanaSimone MInniti (Atl 87 Oggiono), Liam Mattia Barelli (Merate Atl Promoline), Mattia Auguste (Atl Rovellasca).

Ragazze/i: Carolina Ciriminna (Lieto Colle), Sara Arnaboldi (Cantù Atl), Virginia Corneo (Pol Mandello), Alessia Acquistapace (Cs Cortenova), Alice Sinisi (Lieto Colle). Tommaso Bonetta (Virtus Calco), Giulio Mascheri (Cs Cortenova), Leonardo Grassi (Lieto Colle), Nicolò Sartorio (Cantù Atl), Luca Biraghi (Pol Libertas Cernuschese).

Cadette/i: Laura Renna (Pol Mandello), Arianna Corradini (Pol Colverde), Marta Ladiga (Virtus Calco), Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Camilla Galimberti (Atl Mariano Comense). Mattia Campi (Atl Rovellasca), Mattia Adamoli (Us Derviese), Ionut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Giovanni Artusi (Cs Cortenova), Giorgio Pozzi (Osg Guanzate).

Allieve/i: Alice Narciso (Atl Monza), Alessia Ippolito (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Sara Ghezzi (Pol Lib Cernuschese), Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruioni). Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Giovanni Di Dio (Virtus Calco), Matteo Rossi (Gs Bernatese), Andrea Plebani (Virtus Calco), Marco Fumagalli (Virtus Calco).

Assolute m/f top ten: Ivana Iozzia (Corradini Excelsior Rubiera), Alice Narciso (Atl Monza), Lavinia Possenti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Laura Pellicoro (Bracco Atl), Chiara Fumagalli (Atl Mariano Comense), Sara Trezzi (Pro Sesto), Martian Tagliabue (Us Derviese), Erika Simonetta (Cantù Atl); Alessia Ippolito (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Manuel Molteni (Gs VIlla Guardia), Francesco Canclini (Besanese), Mattia Gaffuri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Davide Maggi (Sport e Benessere), Luca Olivieri (Mariano Comense), Andrea Zoanni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Karim Benda haou (Atl Lecco Colombo Costruzioni); Luca Merighi (Us Albatese), Massimiliano Corti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Leonardo Vanini (Atl Rovellasca).

Campioni provinciali: Allieve-Alessia Ippolito (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Juniores-Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Seniores-Lavinia Possenti (Atl Lecco Colombo Costruzioni). SF40- Alessandra Arcuri (Gsa Cometa). SF50- Maria Teresa Rusconi (Atl Lecco Colombo Costruzioni). SF55- Carmen Piani (Atl Lecco Colombo Costruzioni). SF60- Gabriella Maggioni (Pol LIbertas Cernuschese). Allievi- Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Juniores-Mattia Gaffuri (Atl Lecco Colombo Costruzioni). SM50- Oscar Balbiani (SEv Valmadrera). SM60- Marino Tagliaferri (Pol Pagnona). SM65- Aurelio Moscato (Pol Lib Cernuschese). SM80-Giuseppe Boschi (Osa Valmadrera).