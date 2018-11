PASTURO- A pochi giorni dalla gara regionale di corsa campestre che si è disputata domenica mattina sui prati della fattoria di Prato Buscante, il comitato provinciale ha ufficializzato la classifica della prima giornata valida per il campionato provinciale dopo aver estrapolato i punteggi degli atleti dalla classifica regionale.

Una partenza da record anche per il trofeo Centro Commerciale Meridiana che nella prima delle quattro prove calendarizzate, ha visto la partecipazione di quasi 700 atleti tanto che il responsabile provinciale Angelo Beretta ha denotato una certa preoccupazione per il proseguo del campionato

“A Pasturo abbiamo avuto un ottimo percorso con una partenza molto ampia che ha permesso lo svolgimento in contemporanea di più categorie come nelle assolute con oltre 150 partenti, non tutti i percorsi del provinciale hanno queste caratteristiche anche se la partecipazione è più limitata rispetto al regionale ma quasi 700 partecipanti sono un bel numero anche per noi”.

I ragazzi del Team Pasturo dopo la soddisfazione del 2° posto regionale ora si vedono proiettati in testa nel campionato provinciale dopo la prima giornata, un successo maturato grazie ai 1309 punti contro i 1252 del Cs Cortenova, solo Premana prova a restare in scia ma si deve accontentare dei 965 punti, staccate tutte le altre partendo dal 4° posto parziale della Virtus Calco con 667 punti e dell’Us Derviese 5^ con 451, nella top ten che ha visto 21 società classificate, seguono in 6^ posizione la Pol Pagnona con 429, in 7^ la Pol Bellano con 332, in 8^ la Krono Lario Team con 328, in 9^ la Pol Bernate con 305 e in 10^ Asd Stella Alpina con 129.

Individualmente sono 11 le società che vedono un proprio atleta sul gradino più alto del podio, ben 5 per i padroni di casa del Team Pasturo seguiti dalle tre vittorie del Cs Cortenova e dell’Us Derviese, con due a testa concludono Premana, Virtus Calco e Besanese, con una vittoria troviamo Stella Alpina, Krono Lario, Bellano, Pagnona e Cernuschese.

Prossimo appuntamento provinciale sarà per il 16 dicembre a Rogeno col locale gruppo sportivo in regia., di seguito i podi della prima giornata.

Cuccioli – Sofia Piazza (Cortenova), Iris Iencinella (Bernate), Chiara Codega (Premana). Lorenzo Guido (Stella Alpina), Federico Cassinelli (Derviese), Michele Brumana (Pagnona).

Esordienti- Gaia Rigamonti (Calco), Caterina Ciacci (Stella Alpina), Denise Mascheri (Cortenova). Francesco Gianola (Premana), Jacopo Mappelli (Krono lario), Aksel Oscar Gianola (Premana).

Ragazze/i- Ylenia Bertoldini (Cortenova), Alessia Acquistapace (Cortenova), Aurora Combi (Cortenova). Carlo Tagliabue (Derviese), Simone Invernizzi (Pasturo), Massimo Mazza Calco).

Cadette/i- Marta Ladiga (Calco), Sofia Gianola (Premana), Michela Gritti (Pasturo). Mattia Adamoli (Derviese), Daniele Oltolini (Derviese), Andrea Vergani (Krono Lario).

Allieve/i- Clara Agostoni (Pasturo), Maya Galperti (Derviese), Clara Spano (Cortenova). Luca Polizzi (Besanese), Giovanni Di Dio (Calco), Giovanni Artusi (Cortenova).

Juniores- Francesca Gianola (Premana), Alessia Ippolito (Pasturo), Marta Degani (Cortenova). Lorenzo Mauri (Krono Lario), Marco Fumagalli (Calco), Andrea Rota (Pasturo).

Seniores- Francesca Rusconi (Pasturo), Martina Tagliabue (Derviese), Martina Brambilla (Pasturo). Francesco Canclini (Besanese), Paolo Bonanomi (Villa San Carlo), Dionigi Gianola (Premana).

Amatori A- Elena Caliò (Pasturo), Nicoletta Invernizzi (Cortenova), Silvia Invernizzi (Cortenova). Daniel Antonioli (Pasturo), Fabio Boffelli (Calco), Fausto Rizzi (Premana).

Amatori B- Paola Testa (Derviese), Maria Gianola (Cotenova), Francesca Castagna (Pasturo). Davide Raineri (Bellano), Andrea Ruggero (Cortenova), Tiziano Bertoldini (Cortenova).

Veterane/i A- Giovanna Cavalli (Pasturo), Gabriella Maggioni (Cernuschese), Anna Maria Arrigoni Battaia (Cortenova). Graziano Ticozzelli (Pagnona), Gianni Muttoni (Pagnona), Gilberto Tagliaferri (Pagnona).

Vetarene/i B- Silvia Valtolina (Cernuschese), Augusta Riva (Pagnona), Anna Angrisani (Bellano). Lauro Baruffaldi (Cortenova), Marino Tagliaferri (Pagnona), Danilo Ticozzi (Pasturo).