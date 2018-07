TAVAGNASCO – Seconda giornata dei campionati italiani di corsa in montagna, ieri (22 luglio) a Tavagnasco, con la formula di sola salita dopo quella di salita e discesa della prima prova di Saluzzo (Cn).

Sugli scudi gli Juniores, individualmente con Dionigi Gianola dell’As Premana, secondo nella prima giornata (piazzamento che gli aveva permesso di indossare la maglia azzurra agli europei di Skopje) e quarto ieri. La somma dei punti dà al giovane allenato da Tita Lizzoli l’argento nel campionato italiano individuale. Bene anche a squadre col terzetto gialloblu manzoniano dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni che porta a casa il titolo tricolore di società grazie al secondo posto dietro al Gs Quantin, a Arco, nel campionato di staffette dove si erano laureati con Andrea Rota e Stefano Meinardi campioni italiani, al secondo posto a pari punti con i vincitori del Vittorio Atletica di Saluzzo e ancora col secondo posto di ieri sempre dietro al Vittorio Alfieri.

A Tavagnasco i nostri hanno visto Andrea Rota 8° al traguardo in 43’53”, stesso tempo del settimo classificato che l’ha beffato sul filo di lana, il 16° di Giovanni Dedivittis in 47’11” e il 23° di Stefano Meinardi in 50’46”. Al 4° posto in 42’20” Dionigi Gianola del Premana che mette una seria ipoteca sulla maglia azzurra per i mondiali di metà settembre in programma a Canillo (Andorra), la gara ha visto la vittoria del neo campione italiano Giovanni Rossi dell’As Lanzada in 40’11”.

Passando alle Juniores vittoria di Angela Mattevi, campionessa europea 2018 che dopo la vittoria nella prima prova, concede il bis in 44’19” e vince a punteggio pieno il campionato italiano portando al successo l’Atl Valle di Cembra. 7° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Francesca Annoni in 53’35”.

Passando alle Assolute, vittoria di prestigio per Grace Emily Collinge che taglia il traguardo in 1h05’20” portando al successo l’Atl Alta Valtellina, sul secondo gradino del podio in 1h09’15” la compagna di club Elisa Desco che indossa la maglia di campionessa italiana. Presenti le lecchesi Arianna Oregioni con i colori della Recastello Radici Group, 24° in 1h20’50” e Fabiana Rapezzi dell’Osa Valmadrera, 25^ in 1h21”7.

Al maschile è il campione europeo Bernard Dematteis della Corrintime a bissare il successo della prima prova e a indossare l’ennesima maglia tricolore, 56’10” il suo tempo finale. Al 45° posto in 1h06’48” il Falco Eros Radaelli, seguito al 49° da Fausto Rizzi in 1h07’05” per il Ca Lizzoli.