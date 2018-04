PIANI D’ERNA – Enrico Benedetti vince la 9^ edizione del Trofeo Adelfio Spreafico, gara di corsa in montagna targata Falchi Lecco, con il tempo di 34’54”. L’atleta in forza al Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio questa mattina, mercoledì, ha dettato legge lungo i 5,25 km di percorso per 720 metri di dislivello con partenza in zona piazzale della funivia, salita fino alla croce del Pizzo d’Erna e picchiata finale verso il traguardo situato al rifugio Marchett.

Al secondo posto Fabio Bazzana (Valetudo) con il tempo di 30’00” e sul terzo gradino del podio l’atleta di casa, Eros Radaelli (Falchi Lecco) che ha chiuso la sua gara in 35’11”.

Al femminile, vittoria di Ilaria Bianchi (La Recastello), che ha stoppato le lancette del cronometro sul tempo di 42’42” (alla quale è stata consegnata una medaglia ricordo in memoria di Barbara Sprafico figlia di Adelfio scomparsa nel gennaio 2017), al secondo posto Martina Brambilla (Vam Race) con il tempo di 43’59” e al terzo Chiara Fumagalli (I Bocia Verano) che ha chiuso in 44’50”.

A vincere la speciale classifica della gara a squadre (stilata con la somma dei primi tre atleti al traguardo) sono stati i Falchi Lecco, al secondo posto Asp Premana e al terzo Team Pasturo. Il premio speciale all’atleta più esperto è andato a Ezio Colombo, mentre Eros Radaelli è stato premiato per essere stato il primo dei Falchi Lecco a tagliare il traguardo.

Ottima la partecipazione con 308 runner al via per una competizione entrata nel novero degli appuntamenti lecchesi delle gare di corsa in montagna, ai nastri di partenza anche un mini Team Lecconotizie formato da Mario Casanova, Massimo Isacchi e Massimiliano Citeri.

Come sempre Falchi Lecco alla regia e organizzazione perfetta in una giornata di sole dalle temperature gradevoli, ad accompagnare la volata degli atleti la voce altisonante di Gianluca “Cine” Corti.

Un appuntamento sportivo dalla valenza speciale per i Falchi e per il main sponsor Kapriol Morganti, in quanto occasione per ricordare un carissimo amico, Adelfio Spreafico, scomparso il 23 settembre 2008. Attivissimo all’interno dell’associazione, Spreafico viene ricordato da tutti per per la sua simpatia, bontà, caparbietà, carisma ed il suo altruismo.

“Siamo soddisfatti per il numero di atleti che hanno partecipato e per la buona riuscita dell’evento – commenta il presidente dei Falchi Mauro Esposito che aggiunge – Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza al Gims (Gruppo di Impegno Missionario di San Giovanni ) e vorrei sottolineare che per i Falchi la giornata di oggi è sì un momento di sport, ma è anche un modo per ritrovarsi e ricordare il grande amico Adelfio”.

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA

