LEFFE – Grande entusiasmo sabato pomeriggio a Leffe dove si sono disputate le gare a staffetta al maschile e individuali al femminile del trofeo Valli Bergamasche.

Prima le donne e Alice Gaggi, atleta valtellinese già campionessa mondiale di corsa in montagna, non si lascia sfuggire l’opportunità di una nuova vittoria: in 39’09” porta al successo la Recastello Radici Group, soddisfazione doppia in quanto alle sue spalle la compagna di colori Samantha Galassi arriva in 2^ posizione in 40’24” con Stefania Cotti Cottini a completare il podio in 41’02” per il Legnami Pellegrinelli, al 9° posto per la Pol Pagnona Elena Tagliaferri conclude in 45’03”.

Le staffette maschili composte da tre concorrenti per ciascuna vedono il dominio degli atleti di casa con Luca Cagnati, Nicola Spada, Massimiliano Zanaboni autori del trionfo dell’Atl Valli Bergamasche Leffe con 1h41’24”, al secondo posto la Corrintime dei gemelli Martine e Bernard Dematteis e Henry Aymonod con 1h43’02”, ancora Valli Bergamasche al 3° posto con Alessandro Lotta, Alessandro Rambaldini e Matteo Bossetti a chiudere il podio in 1h45’19.

Molto bene nelle primissime posizioni il 6° posto dei Falchi, Danilo Brambilla, Eros Radaelli e Paolo Bonanomi in 1h46’12”, seguono al 13° posyto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Massimiliano Corti, Stefano Meinardi e Giovanni Dedivittis in 1h56’04”, Pol Pagnona con Marco Rusconi e Valerio e Claudio Tagliaferri chiude al 18° posto in 1h59’08”, nelle 30 anche il Ca Lizzoli con Fausto Iobizzi, Stefano Arrigoni e Adriano Ticozzelli 27^ in 2h04’43” e il Gsa Cometa con Angelo Galli, Marco Castelnuovo e Andrea Della Rovere 28^ in 2h05’57”, alla manifestazione hanno partecipato 44 staffette e 21 atlete al femminile in gara individualmente.