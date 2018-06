LANZADA – Grandissima prova della lecchese Elisa Pastorelli che ieri, sabato, con i colori azzurri della nazionale giovanile di corsa in montagna ha partecipato al mondiale Under 18 classificandosi al 4° posto individuale e vincendo assieme alle compagne Katia Pattjs 5^, Elisabeth Emma Garber 8^ e Veronika Hoelz 10^ il titolo mondiale per nazioni.

La gara individuale è stata vinta da Joslin Blair per gli Stati Uniti d’America col tempo di 23’50” che precede la turca Ezgi Kaya argento in 24’01” e con la rumena Laura Marina Corhana a completare il podio in 24’11”. Per la lecchese arriva il 4° posto individuale in 25’03” con la compagna di colori Katia, campionessa italiana 2018 corsa in montagna che arriva in 25’11” fondamentale per la conquista del titolo iridato l’arrivo della terza azzurra Elisabeth che con l’8° posto in 25’32” regalo l’oro all’Italia con 17 penalità contro le 25 della Romania e i 29 degli Stati Uniti d’America.

Al maschile il migliore degli azzurri è stato l’atleta di casa (abita a pochi metri dell’arrivo) Alessandro Rossi col 6° posto in 20’58” nella gara che ha visto la coppia inglese Mattew Mackay 28’10” e Euan Brennan 20’34” occupare i primi due gradini del podio col francese Esteban Oliviero a completarlo in 20’37”. Gli altri azzurri si sono piazzati al 13° posto Giacomo Bruno in 21’41”, al 17° Rocco Baldini in 22’06” e al 32° Senetayhu Masè con 23’29”. La classifica per nazioni vede il successo inglese con 8 punti seguito dalla Francia con 18 e dall’Italia con 36.

Ancora soddisfazioni quindi dalla corsa in montagna per i rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che da qualche anno a questa parte si cimentano anche sui ripidi sentieri montani e non solo in pista, quest’anno è toccato a Elisa Pastorelli vestire l’azzurro ai mondiali Under 18 mentre l’anno scorso erano stati Andrea Rota ai mondiali Under 18 e due volte Anna Frigerio mondiali e europei Juniores, nel 2016 e 2015 ci era riuscito Samuele Nava con i mondiali under 18 e con gli Europei Juniores a dire il vero si era guadagnato la convocazione in azzurro per i mondiali Juniores anche la passata stagione, ma per un contrattempo non aveva potuto indossare la maglia azzurra.