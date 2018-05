PREMANA – Premana sfrutta il vantaggio di giocare in casa e domina nella terza prova regionale dei campionati di società riservati ai Ragazzi, Cadetti e Allievi m/f. Le gare, per gli atleti della provincia, assegnavano anche i titoli di campione provinciale sia di queste categorie che delle Assolute e Master.

23 le società che hanno portato i propri atleti a gareggiare sul rodato percorso situato nella zona industriale di Giabbio in località Lavinol; nemmeno il tempo incerto ha frenato l’entusiasmo dei partecipanti, poco meno di 300, suddivisi per categoria, con ben 56 corridori nella gara Assoluta maschile.

Tra le società, con 1727, punti i padroni di casa vincono la tappa davanti a Csi Morbegno (650) e Valgerola Ciapparelli (622). Le nostre vedono il 7° posto del Cortenova con 322, il 16° del Pagnona con 174 e il 21° dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 77.

Individualmente sono 16 i titoli provinciali assegnati. Nelle Ragazze Martina Gianola per Premana seguita da Giulio Mascheri del Cortenova tra i Ragazzi; tra le Cadette è Noemi Gianola ancora del Premana imitata da Giovanni Artusi del Cortenova al maschile. Tra le Allieve ancora Premana protagonista con Angelica Selva e Andrea Gianola atleta di casa ma che da questa stagione difende i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Tra le Juniores femminili sono Marta Degani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e Dionigi Gianola del Premana, tra le Promesse la migliore è Laura Basile del Cortenova mentre nessuno è presente al maschile per quanto riguarda il provinciale. Il titolo Assoluto a Massimiliano Corti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni al maschile e nessuna Assoluta al femminile come per le Master. Incetta di titoli tra i Master maschili per i padroni di casa che vincono con Enzo Gianola (MM35), Gerolamo Fazzini (MM40), Claudio Bertoldini (MM45). Successi anche per Giacomino Lizzoli del CA Lizzoli (MM50), mentre la Pol Pagnona va a segno con Nilo Fazzini (MM55) e Marino Tagliaferri (MM60).

La gara Assoluta maschile ha visto la vittoria di Marco Leoni del Morbegno in 36’11”, subito dietro in 36’22”Francesco Leoni dell’Albosaggia a completare il podio il terzo posto dell’ottimo Dionigi Gianola atleta di casa, ancora Juniores, in 37’28”. Al femminile Cristina Molteni del Valchiavenna su tutte in 24’36”, ad un soffio in 24’38” Chiara Sonzogni dell’Atl Valle Brembana e Marta Degani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni a completare il podio in 28’14”.

Ecco gli altri podi di giornata dei nostri atleti. Esordienti F: 3^ Denise Mascheri (Cortenova). Esordienti m: 1° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 2° Hubert Pomoni (Premana), 3° Francesco Gianola (Premana). Ragazze: 3^ Martina Gianola (Premana). Ragazzi: 3° Giulio Mascheri (Cortenova).