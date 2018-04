MORBEGNO – Diavoli rossi padroni sulle strade di casa: finisce nella loro bacheca la 29^ edizione della corsa su strada che per le società sondriesi assegnava anche il titolo di campione provinciale. Presenti anche atleti lecchesi col Team Pasturo che ha portato nelle strade della cittadina del bitto una quindicina di atleti prevalentemente del settore giovanile, presenti anche atleti del Premana e dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e Centro Atleti Lizzoli e l’Osa Valmadrera.

Morbegno vince tra le società con 1220 punti, seguita a ruota dal Gs Valgerola che ne totalizza 1036, più staccate tutte le altre a partire dal terzo gradino del podio occupato dal Gp Santi Nuova Olonio con 660, Il Team Pasturo chiude al 7° posto con 356 punti, il Premana al 15° con 62, l’Atl Lecco Colombo Costruzioni al 22° con 25, il Team Lizzoli al 23° con 24 e l’Osa al 29° con 10.

Individualmente bella vittoria di Michael Orlandi del Team Pasturo negli Esordienti, 2^ Carolina Fazzini del Permana nelle Esordienti B, sul podio (Premiavano i primi 5 di ogni categoria) anche le sorelle Elisa e Clara Agostoni entrambe al 4° posto rispettivamente tra le Ragazze e tra le Cadette per il Team Pasturo, Hubert Pomoni 5° tra gli Esordienti per Premana, Marco Fazzini 4° tra gli Esordienti B sempre per Premana.

Le gare sono iniziate al tardo pomeriggio con le categorie giovanili, prima gli Esordienti C e B che hanno gareggiato su un percorso ridotto, l’ultima gara in programma quella dedicata agli Assoluti ha visto al via contemporaneamente le categorie femminili e maschili in gara unica sulla distanza di 10km con un giro da 2,5km da percorrere 4 volte, giro che presentava un tratto in ascesa che ha messo in difficoltà parecchi atleti. Dopo 33’10” è Massimiliano Zanaboni dell’Atl Valli Bergamasche a tagliare vittorioso il traguardo precedendo l’azzurrino della corsa in montagna e atleta di casa Stefano Martinelli che chiude in 33’37” podio completato da Saverio Stefanoni della Pol Albosaggia in 33’56”, al 21° posto Assoluto ma 2° di categoria Mohamed Ajbirane dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 36’51”.

Alice Gaggi azzurra di corsa in montagna e in passato campionessa mondiale di questa specialità, iscrive di nuovo il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione, 15^ posizione assoluta in 35’33” per la Recastello Radici Group, alle sue spalle Mery Hellen Herman del santi Nuova Olonio in 39’22” e Cinzia Zugnoni atleta di casa a chiudere il podio in 39’54”, Simona Fazzini del Premana chiude 6^ Assoluta e 2^ di categoria in 41’48”, Rossana Gilardi per il Team Pasturo 15^ Assoluta e 6^ di categoria in 45’57”, Nadia Bolis per l’Osa 20^ Assoluta e 1^ di categoria con 49’37”.

Le gare hanno visto la partecipazione di poco meno di 500 atleti, di cui ben 190 solo nell’ultima gara Assoluta.