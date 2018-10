PALMANOVA – 400 atleti, suddivisi in 20 categorie, per 31 società hanno disputato domenica a Palmanova (Ud) il campionato italiano di corsa su strada Csi.

Nutrita la partecipazione lecchese con Cs Cortenova, Pol Bellano, Us Derviese, Asd Stella Alpina, Gs Virtus Calco, Gs Rogeno, Pol Libertas Cernuschese e Pol. Bernate.

Buono anche il bottino di medaglie conquistato dai nostri, ben otto, con i rappresentanti di Dervio a vincere due titoli nazionali con Mattia Adamoli tra i Cadetti e Claudio Tagliabue tra gli Amatori B.Sempre negli Amatori B Paola Testa è seconda, mentre Cesare Denti è 3° tra gli Juniores. Un titolo anche alla Pol Bellano con Nicole Acerboni tra le Juniores, col compagno di club Davide Gottifredi bronzo negli Amatori B. Argento alla Pol Libertas Cernuschese con Gabriella Maggioni nelle Veterane e, per finire, bronzo per la Virtus Calco con Gaia Rigamonti tra le Esordienti.

Le soddisfazioni non finiscono qua e si continua col 5° posto nella classifica giovanile (2 atleti per società in almeno tre categorie differenti partendo dagli Esordienti sino ai Cadetti m/f) per l’Us Derviese con Cortenova al 6° posto, nella Assoluta (5 categorie differenti con due atleti della stessa società da Allievi sino a Veterani m/f) Cortenova chiude al 2° posto.

La classifica più ambita, quella Generale che premia con la somma dei punti ottenuti nella Giovanile e nella Assoluta, per il secondo anno consecutivo, laurea i valsassinesi del Cortenova campioni d’Italia. Peccato che il successo sia stato offuscato da un regolamento alquanto macchinoso che non permette a moltissime società di poter entrare nella classifica Generale per non aver ottemperato al requisito delle tre gare Giovanili e cinque Assolute e così sulle 31 società partecipanti, solo due si sono trovate nella classifica finale Generale con Cortenova 1^ con 146 punti (somma delle penalità delle otto categorie conteggiate) contro i 147 punti dell’Us 5 Stelle Seregnano.

I risultati migliori relativi alle prime 10 posizione dei nostri atleti. Esordienti f: 10^ Caterina Ciacci (Stella Alpina). Ragazze: 7^ Alessia Acquistapace (Cortenova), 8^ Aurora Combi (Cortenova), 10^ Marta Guerci (Bellano). Ragazzi: 5° Giulio Mascheri (Cortenova), 10° Nicolò Vergottini (Bellano). Cadette: 7^ Marta Ladiga (Calco), 8^ Maya Galperti (Derviese), 9^ Ilaria Menatti (Derviese). Cadetti: 6° Lorenzo Pepe (Cortenova). Allieve: 8^ Clara Spano (Cortenova), 9^ Paroli Alessia (Cortenova). Juniores f: 5^ Marta Degani (Cortenova), 7^ Simona Angella (Bernate), 8^ Camilla Sacchi (Cortenova). Juniores m: 6° Juti Marelli (Rogeno), 8^ Daniele Buzzella (Derviese). Seniores f: 4^ Alessia Bergamini (Cortenova), 5^ Martina Tagliabue (Derviese), 8^ Vittoria Busi (Cortenova), 9^ Laura Basile (Cortenova), 10^ Maria Chiara Martinelli (Bernate). Seniores m: 6° Stefano Baruffaldi (Cortenova). Amatori A f: 4^ Nicoletta Invernizzi (Cortenova), 5^ Silvia Invernizzi (Cortenova), 7^ Elisabetta Arrigoni (Cortenova), 8^ Elda Todeschini (Cortenova), 10^ Silvia Buora (Bernate). Amatori A m: 7° Paolo Ernesto Ratti (Rogeno), 9° Ambrogio Bernasconi (Bellano). Amatori B m: 4° Walter Patriarca (Derviese), 10° Giovanni Acquistapace (Cortenova). Veterane: 5^ Anna Angrisani (Bellano), 10^ Maria Gianola (Cortenova).