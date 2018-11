OSIMO – Ancora in grande spolvero il finanziere di Brivio, Ahmed El Mazoury ha partecipato domenica scorsa alla seconda gara indicativa per i campionati europei di cross di Tilburg (Olanda) in programma il 9 dicembre.

Dopo la prova di esordio in cui si era classificato al 2° posto, questa volta l’italo marocchino che veste i colori della casone Noceto chiude al 4° posto in 30’16”. Successo al campione europeo di maratona Daniele Meucci in gara con i colori del Cs Esercito che ferma il cronometro dopo 10km a 29’44”, secondo il poliziotto Andrea Sanguinetti tornato in ottima forma dopo un lungo calvario legato a problemi fisici che chiude in 29’51”, terzo Nekagenet Crippa vincitore della prima prova e questa volta sul gradino più basso del podio con 30’08”.

Il quarto posto di Ahmed gli consente di vestire la maglia azzurra agli europei di cross, maglia conquistata anche da Valeria Roffino (compagna del valsassinese Michele Fontana) che la settimana scorsa è stata impegnata nel cross internazionale di Soria (Spagna) classificandosi al 4° posto.

A Osimo, nella gara Assoluta, al 15° posto chiude Mattia Padovani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 31’19”, non conclude la prova invece l’aviere di Pasturo, Michele Fontana: “Purtroppo è un periodo particolare ed è stata una giornata storta, mi spiace per gli Europei. Mi sarebbe piaciuto correre una gara diversa per Gabriele (l’atleta del Team Pasturo morto in un incidente in moto), cercherò di guardare con fiducia agli obiettivi futuri”.

In gara tra le Allieve/Juniores anche le nostre Francesca Annoni 17^ al traguardo in 15’32” e Nicole Acerboni 20^ in 15’48”, la gara è stata vinta da Elisa Palmero che chiude i 4km in 14’08”.