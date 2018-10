PASTURO – Si è appena conclusa la stagione 2018 griffata Centro Sportivo Italiano con il campionato nazionale di corsa su strada vinto dal Cs Cortenova, e già fervono i preparativi per la partenza del campionato regionale che in questi giorni ha ufficializzato le date delle tre prove regionali.

Partenza in Valsassina dove sul rodato percorso di Prato Buscante a Pasturo, in zona Sagra delle Sagre col locale Team in regia, domenica 18 novembre si avrà la terza edizione del trofeo Ambrogio Aliprandi a.m. valido come prova di esordio del 28° campionato regionale.

Il 20 gennaio seguirà a Morbegno la seconda giornata con i diavoli rossi in regia, il campionato chiuderà il trittico di gare in quel di Castel Goffredo (Mn) al 17 febbraio.

Un cammino che porterà gli atleti successivamente alla finale nazionale e che negli ultimi anni sta avendo un gran numero di partecipanti anche da parte delle società lecchesi. Intanto il Comitato Provinciale che avrebbe dovuto riunirsi questa settimana nella serata di lunedì a causa del maltempo che ha colpito il lecchese, ha aggiornato la riunione a lunedì prossimo 5 novembre sempre alle 21, presso la sala Papa Giovanni in via Mascari.

Riunione questa che oltre a fare il punto sulla stagione appena conclusa, proporrà il campionato provinciale di corsa campestre con le quattro giornate di gare, la prima sarà il 18 novembre a Pasturo e vedrà la classifica provinciale estrapolata da quella regionale, la seconda già decisa la data sarà il 16 dicembre a Rogeno, mentre per la terza e quarta ci sarà da aspettare il calendario provinciale Fidal per non andare in sovrapposizione di gare.