LECCO – Riunione di fine anno ieri sera, lunedì, per la sezione atletica del Csi. Nella sala Papa Giovanni XXIII in via Mascari, il coordinatore Angelo Beretta, coadiuvato da Marco Monti, coordinatore di tutta l’attività sportiva Csi, Luigi Brambilla, responsabile giudici gara e Rosy Colombo, ha illustrato con i numeri la partecipazione al campionato provinciale su pista, campionato che prosegue il trend positivo degli ultimi anni con numeri elevati nelle quattro giornate proposte.

Archiviate le gare estive, si parte subito con le date della nuova stagione invernale. Il 18 novembre a Pasturo, con il locale team in regia, ci sarà la prima prova del trofeo regionale valido anche come prima prova provinciale. Si proseguirà il 16 dicembre a Rogeno ospiti del Gso con la seconda giornata provinciale di corsa campestre e prima giornata della gran combinata, prima di passare al nuovo anno quando al 13 gennaio a Bevera la Pol Castello Brianza ospiterà la terza giornata.

La domenica successiva a Morbegno, curata dal locale gruppo Csi, torna il campionato regionale con la seconda giornata. Chiusura del campionato provinciale il 10 febbraio ad Arcore ospiti della Pol Bernate con le gare valevoli anche come seconda giornata della Gran combinata. Chiusura regionale la settimana successiva con la terza prova in quel di Castel Goffredo (Mn).

Prima del gran finale della corsa campestre in programma il 6 aprile con destinazione ancora ignota, ci sarà spazio anche per la corsa su strada: a Bellano la locale Polisportiva il 24 marzo sarà impegnata nell’organizzazione della prova regionale valida anche come terza giornata della gran combinata provinciale. A Vestreno invece, ospiti della Pol Valvarrone, il 14 aprile corsa su strada valevole come quarta giornata della gran combinata e a seguire le premiazioni finali del trofeo “Centro Commerciale Meridiana” di corsa campestre.