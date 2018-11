CIVATE – In settimana è uscito il nuovo video musicale della giovane ala civatese Daniele Valsecchi. La canzone del ventunenne – che si presenta al suo pubblico sotto il nome di “Equilibrista instabile” – si intitola “Philofobia”, un titolo piuttosto ricercato.

“Philofobia vuol dire letteralmente “paura di amare” – dichiara Daniele in una breve intervista telefonica – e mi piace ricordare il contesto in cui è nata questa canzone. A un consiglio di classe notai una ragazza che non avevo mai visto. Mi informai su quale fosse la sua classe e decisi di sorprenderla in maniera curiosa: con la complicità di una bidella la feci chiamare fuori dalla classe, fingendo una richiesta della segreteria. In realtà organizzai tutto io per conoscerla e la sorpresi. Iniziammo a conoscerci ma lei, improvvisamente, iniziò ad allontanarsi, giustificando il fatto con le delusioni subite nel passato. Ha ceduto alle paure del passato, non ha lottato per liberarsene. Io invece scelsi di lottare per lei, ma non servì a nulla. In ogni caso non ho rimpianti.”

Il messaggio che il giovane cantautore vuole dare “lasciate fare all’amore il suo corso e non abbiate paura delle sofferenze che potrebbero arrivare, in amore chi non si butta è destinato a precipitare” – lo affida alla sua musica e al video prodotto da Yuri Tegas e Andrea Fumagalli (Sugar Glinder Studio), girato a Lecco, allo spazio OtoLab.

Nel video, oltre allo stesso Valsecchi, hanno recitato Michele Rosa, Nicolò Cordiano, Davide Valsecchi e Noemi Quaini.

La canzone Philofobia è tratta dal primo album – “Figurati” – che l’Equilibrista instabile ha pubblicato, uscito lo scorso giugno. Potete restarw aggiornati sulla sua carriera direttamente nella pagina facebook del cantante.