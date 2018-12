LECCO – E’ una sabato da incorniciare quello della Calcio Lecco. I blucelesti, oggi in maglia granata, superano la Sanremese per 2-0 nel big match della quattordicesima giornata d’andata e allungano in vetta alla classifica. Ora i lariani comandano il girone A di Serie D con un vantaggio di cinque punti proprio sui liguri.

Ma passiamo subito alla cronaca della partita. Dopo solamente tre giri d’orologio gli ospiti perdono per infortunio Castaldo, il quale e viene sostituito da Bregliano. La prima occasione da rete si concretizza all’8′ con Moleri che, servito ottimamente da Lisai, trova la pronta risposta di Manis. Due minuti più tardi sul fronte opposto Scalzi ruba palla a Magonara per poi scaricarla a Spinosa, la cui conclusione si spegne a lato della porta difesa da Safarikas.

L’avvio di gara, come era lecito aspettarsi, è equilibrato con entrambe le formazioni che provano fin da subito a prevalere. Lo 0-0 comunque regge poco: al 16′ sale in cattedra D’Anna che, prima semina il panico nell’area della Sanremese con una percussione centrale, poi scarica un tiro potente che si infila alle spalle di Manis per l’1-0.

Dopo il vantaggio il Lecco controlla bene la situazione, con la Sanremese che fatica a trovare la giusta reazione. Alla mezz’ora anche Gaburro è costretto ad operare la prima sostituzione, rilevando l’infortunato Carboni che lascia il posto a Merli Sala.

Al 32′ Segato impegna Manis dalla distanza; al 37′ un’incornata di Capogna finisce invece fuori di un nulla. Al 43′ Pedrocchi va vicino al gol su punizione mentre nel primo minuto di recupero la Sanremese colpisce il legno con Molino, anche lui alla conclusione con un calcio da fermo.

La ripresa vede gli ospiti subito al tiro con Taddei e Spinosa ma al 50′ è di nuovo il Lecco a colpire. Il protagonista è sempre D’Anna che inventa una traiettoria imprendibile dalla lunghissima distanza sulla quale Manis non può nulla.

A questo punto Correale, in panchina come primo allenatore in sostituzione dello squalificato Lupo, prova a scuotere i suoi con l’ingresso di Fall e Rotulo. Gaburro risponde con Silvestro per Lisai. Al 63′ proprio il neoentrato Fall fa a sportellate con Merli Sala, prima di concludere in allungo con Safarikas comunque attento.

Al 65′ Correale si gioca anche la carta Carletti mentre Gaburro schiera Lella per Capogna. L’ultimo uomo fresco per gli ospiti è Gagliardi, per il Lecco lo sono i neoaquisti Dragoni e Ba, che fanno rifiatare Moleri e Pedrocchi.

Al 77′ lo stesso Dragoni offre a Segato un’ottima palla con Manis interviene alla grande. Un minuto dopo è Lella ad avere la palla buona per il tris ma la sua conclusione termina alta.

Sono le ultime emozioni di un pomeriggio a fortissime tinte blucelesti. Ora il Lecco è atteso dalla trasferta di mercoledì a Sestri, prima degli ultimi due impegni del girone d’andata con Ligorna e Arconatese. La classifica è rosea e fa di nuovo sognare i tifosi e con loro l’intera città.