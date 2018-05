VALMADRERA – Premiata dal sole la 14^ edizione della skyrace Dario&Willy, vertical targata Osa Valmadrera che si è disputata martedì mattina.

370 gli atleti al via, per affrontare i 23 km di gara per 2.300 metri di dislivello tra le montagne valmadreresi: una gara davvero avvincente e impegnativa con il traguardo fissato in località Parè.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2017 è stato Danilo Brambilla (Asd Falchi Lecco) che ha tagliato il traguardo in 2h 25′ e 33′‘, seguito da Fabio Bazzana (Valetudo Serim) 2h 29’35” e da Moreno Sala (Gsa Cometa) 2h 31’57”.

Questo il podio maschile, a cui si aggiungono Paolo Bert (Valetudo Serim) quarto con 2h 34’00” e Stefano Butti (capitano dell’Osa Valmadrera) 2h 36’45” quinto classificato.

Visibilmente soddisfatto il 26enne Danilo Brambilla, di Ronco Briantino, vincitore della skyrace: la sua è stata una gara eccezionale, condotta in testa dall’inizio alla fine.

“E’ andata benissimo – ha commentato – in salita non ho avuto problemi quando è iniziata la discesa temevo perchè gli altri erano più forti di me, ma ho visto che nessuno mi recuperava e mi son detto ‘oggi sto bene, ci provo’. E ce l’ho fatta! E’ stato bellissimo, in certi punti il tifo era pazzesco, ho sempre tirato e sono arrivato al traguardo bene. Per me è una grande soddisfazione – ha aggiunto – in tre anni sono passato dalla quattrocentesima posizione alla prima, questo vuol dire che qualche piccolo sacrificio, ma soprattutto tanta passione, servono“.

E’ stata invece Denisa Dragomir (Valetudo Serim) a firmare il podio femminile tagliando il traguardo per prima con un tempo di 2h 53′ 52′‘ e segnano al contempo il nuovo record femminile della gara. Dietro di lei la compagna di tema Cecilia Perroni (Valetudo Serim) 3h 00’46” e Sara Rapezzi (Osa Valmadrera) 3h 06’58”.

Impeccabile come sempre l’organizzazione dell’Osa Valmadrera. Sono di soddisfazione le parole della presidente Laura Valsecchi: “Orgogliosissimi, è stata una giornata bellissima, il tempo ha tenuto, è andato tutto bene. Avevamo in gara due big e in campo femminile Denisa Dragomir ha battutto il record, non poteva andare meglio”.

“Un grazie sincero ai volontari che ci aiutano: in questi anni sono aumentati e sono sempre più impegnati, questo vuol dire che la nostra Osa funziona, lavoriamo bene e siamo tutti amici”.

Nel ricordare l’appuntamento del prossimo anno la presidente non ha nascosto un sorriso: “Magari ci sarà qualche sorpresa”. Per la Dario&Willy il profumo è quello del campionato italiano…