LECCO – Venerdì 24 maggio è l’ultimo giorno in cui è possibile iscriversi al 1° trofeo “Alzata su panca piana” organizzato dalla Sport Menagement presso il Centro Sportivo del Bione.

Per partecipare alla competizione è necessario essere tesserati all’A.S.C. – Attività Sportive Confederate – o iscriversi prima della partecipazione al costo di tre euro. Inoltre bisogna avere anche il certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità.

I novelli Maciste potranno cimentarsi nella sfida venerdì 25 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Sabato 26 invece la sfida sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La gara sarà suddivisa in tre categorie – maschili e femminili – ossia quella dai 18 ai 45 anni, dai 45 ai 60 e oltre i 60.

Il regolamento della competizione consentirà a ogni atleta di concorrere al superamento di tre prove, considerando valida quella col peso maggiore sollevato. L’atleta potrà scegliere la presa che preferisce e, dopo aver portato perpendicolarmente il bilanciere, dovrà appoggiare il peso sul torace e in seguito riposizionarlo sugli appoggi. Durante lo svolgimento dell’esercizio ci sarà un arbitro che verificherà la validità della prova e due assistenti di sicurezza, per evitare qualsiasi potenziale problema.

I vincitori della competizione otterranno un kit palestra offerto da Sport Menagement.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere direttamente al Centro Sportivo al Bione, chiamando lo 0341.35.00.47