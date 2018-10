LECCO – L’associazione sportiva Dinamic Karate ASD inizia l’anno sportivo 2018/19 con un evento di grande rilevanza.

Il maestro Salvatore Messina con i suoi allievi ha partecipato alla manifestazione“Un Pomeriggio di sport senza barriere” organizzata dal maestro Gigi Cremaschi dell’associazione ONLUS Diversamente Bergamo svoltosi nel centro sportivo di Chiuduno domenica 30 settembre 2018.

“Tutti gli atleti si sono allenati nelle tecniche di base del Karate, adattate alle varie disabilità, utili per un allenamento sportivo, per la difesa personale e per favorire l’autostima, elemento essenziale per una migliore qualità della vita – spiega il maestro Messina – Il Karate come disciplina di arti marziali è ‘arte’ dell’impiego controllato delle proprie risorse e risulta doppiamente utile alle persone con disabilità, perché devono impiegare al meglio le proprie risorse, riuscendo così a confrontarsi con l’altro in una modalità mai provata in precedenza,sviluppando il senso del rispetto dell’altro – e quindi di sé – Il Karate è una disciplina che praticata costantemente migliora la salute fisica e mentale ed è adattabile ad ogni disabilità”.

E’ nata una sinergia tra il maestro Salvatore Messina ed il maestro Gigi Cremaschi con un obbiettivo comune e molto ambizioso “Diversi come tanti, speciali come pochi”.

Speciali sono anche questi Maestri che nelle loro palestre studiano costantemente,come poter rendere adatte le tecniche del Karate ad ogni disabilità personalizzandole per ogni atleta.

La manifestazione ha incontrato grandissimo successo, ricevendo da tutti i numerosi presenti un grande apprezzamento.

La mamma di un atleta della Dinamic Karate ha ringraziato il maestro Salvatore Messina che “ha reso speciale questo evento per i suoi ragazzi dimostrando che tutti, anche se con capacità diverse, possono fare gruppo in un progetto di inclusione”.

Il maestro Salvatore Messina con tutti gli atleti della Dinamic Karate ASD ringraziano l’associazione Diversamente Bergamo ONLUS che li ha ospitati, e tutti coloro che sono intervenuti. (www.dinamickarate.it)