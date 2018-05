MANDELLO – Un riconoscimento che regala grande orgoglio e soddisfazione a Mandello quello che la Federazione Italiana Canottaggio, su proposta del Comitato Lombardo, ha deciso di assegnare ai tecnici della Canottieri Moto Guzzi Giuseppe Moioli e Eros Goretti, ovvero il Diploma d’Onore per l’impegno a favore dello sport del canottaggio, essenziale per la crescita del movimento remiero in Italia.

Il Diploma d’Onore è la massima onorificenza del canottaggio Italiano per i suoi 130 anni di fondazione pertanto è il timbro definitivo e ufficiale del contributo decisivo che questi due tecnici hanno portato e continuano a portare al panorama remiero nazionale.

Moioli, 91 anni ad agosto, è un’istituzione riconosciuta a livello internazionale, è stato Campione Olimpico a Londra 1948, 6 volte campione d’Europa (non esisteva ancora il Campionato del Mondo), 14 volte campione d’Italia e da questi risultati d’eccellenza ha poi fatto del Canottaggio la sua vita diventando allenatore della Canottieri Moto Guzzi nel lontano 1961, incarico che mantiene brillantemente ancora oggi dopo 57 anni. In questa lunga cavalcata ha forgiato una moltitudine di campioni che hanno reso orgogliosa tutta Italia come Piero Poli (Oro Olimpiadi di Seul 1988), Carlo Gaddi (5 volte Campione del mondo), Carlo Mornati (Argento alle Olimpiadi di Atene 2000 e 2 volte campione del mondo, ora Segretario Generale del CONI) e molti altri tra cui alcuni ancora in attività.

Goretti, classe 1957, in gioventù ha mancato le Olimpiadi di Mosca 1980 a causa del boicottaggio occidentale, la sua carriera è poi proseguita come dirigente e allenatore alla Canottieri Moto Guzzi di cui oggi è vicepresidente e head coach. Nel mezzo però ha dovuto combattere una battaglia contro il cancro durata tre anni e terminata nel 2012, anno in cui è arrivato il licenziamento da un’ importante azienda lecchese. Da qui la sua carriera nel mondo sportivo si è impennata: nel 2013 collaboratore della nazionale Pesi Leggeri con a quale ha seguito suo figlio Martino, nel 2014 è stato nominato Direttore Tecnico della Nazionale Messicana di canottaggio, nel 2015 Direttore Tecnico della nazionale Ungherese con la quale ha conseguito una storica qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 stesso anno in cui ha vinto i Campionati Europei; nel 2017 ha poi fatto sognare l’Ungheria con una meravigliosa vittoria al Campionato del Mondo di Sarasota.

“Questo è sicuramente un degno riconoscimento per il lavoro incessante e i risultati straordinari dei nostri due tecnici che, con orgoglio, possiamo inserire tra i migliori in Italia e non solo – spiegano dalla società sportiva – . Queste onorificenze ci piace vederle anche con una connotazione simbolica molto profonda: l’esperienza e la saggezza dell’intramontabile Moioli unite alla contemporaneità e all’approccio scientifico di cui Eros è valoroso e degno portavoce. Quando abbiamo iniziato a parlare di integrare queste grandi risorse sembrava una cosa impensabile invece il tempo, con i risultati in acqua e questi riconoscimenti a terra, ci sta dando ragione. Ringraziamo la Federazione con il Presidente Abbagnale, il Comitato Lombardo con il Presidente Fabrizio Quaglino e facciamo le nostre più entusiaste congratulazioni a Giuseppe Moioli e Eros Goretti”.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si svolgerà a Gavirate venerdì 11 Maggio.