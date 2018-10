BARZIO – Gli sportivi della Valsassina non dimenticano l’amico Ezio Artusi, grande sportivo, alpinista, tecnico del Soccorso alpino, soccorritore 118 e istruttore regionale di Areu, scomparso lo scorso 17 febbraio in Grignetta.

Per tenere vivo il suo sorriso e il suo amore per lo sport gli organizzatori della Introbio-Bobbio Vertical hanno deciso di istituire il “Trofeo Artusi Ezio am”, un premio speciale che verrà assegnato ai primi tre atleti e alle prime tre atlete classificate fra gli introbiesi partecipanti alla gara che si terrà domenica 21 ottobre.

Un modo… sportivo per ricordare Ezio, la sua passione per la montagna e per il suo paese, Introbio, appunto.

La quinta edizione della Introbio-Bobbio Vertical, come detto, si terrà domenica 21 ottobre, con partenza da Introbio (alle 10.30 le donne e alle 10.50 gli uomini) e arrivo ai Piani di Bobbio.

Nella scorsa edizione la vittoria è andata a Fabio Bazzana che ha macinato i 3,8 km per 1070 metri di dislivello positivo in 39’25”, sl femminile la vittoria è andata a Silvia Cuminetti (47’31”).

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate al bar The Brew House di Introbio, al negozio Affari&Sport di Chiuso – Lecco oppure on line attraverso il sito www.mysdam.it.

Per ulteriori informazioni valsassinatrail@gmail.com, bobbiovertical@gmail.com o al numero 393.8170259 (Alessia).