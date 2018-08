LECCO – Ormai tutto pronto per la sesta edizione del chilometro verticale del Magnodeno, gara di corsa in montagna in programma per domenica 9 settembre.

L’evento, organizzato nell’ambito della festa rionale di Maggianico, vede la collaborazione del Gruppo Alpini sezione di Maggianico – Chiuso, Asd Falchi e Alde (), e quest’anno è parte del circuito Affari & Sport, quarta delle cinque gare in programma: Passo Valcava Vertical, Cornizzolo Vertical, Moggio – Artavaggio, Vertical del Magnodeno e Bobbio Vertical.

Come da programma la partenza in linea è fissata alle 9 dalla chiesa parrocchiale S. Andrea di Maggianico con gli atleti che dovranno macinare i 3,2 km per 1000 metri di dislivello risalendo lungo il sentiero numero 28 che da Maggianico porta in vetta al Magnodeno. Tempo massimo di percorrenza 2 ore. Al Bivacco rinfresco per tutti gli atleti, mentre alle 11.45 all’oratorio di Maggianico si terranno le premiazioni con aperitivo.

Info e iscrizioni: www.asfalchi.it