LECCO – Il prossimo 3 giugno sulla pista di atletica del Centro Sportivo comunale del Bione si corre il Trofeo Podistico Interforze.

Per un’intera mattina, divise negli armadietti per lasciare spazio a pantaloncini e scarpette. La gara, organizzata dal Comitato Interforze “Tempo libero”, vedrà ai nastri di partenza circa 400 atleti e si svilupperà per 6 chilometri, con partenza (fissata alle 9.30) e arrivo al Centro Sportivo Bione.

Una vera e propria tradizione sportiva per il personale in servizio e in congedo delle Forze di Polizia della città e provincia che, come sempre, coinvolgerà anche famigliari e simpatizzanti.