MANDELLO – Una giornata all’insegna della vela con un Open Day aperto a tutti, grandi e piccoli. Un appuntamento da non perdere che consentirà di sperimentare e conoscere da vicino l’affascinante mondo velistico.

L’iniziativa, targata Lega Navale di Mandello del Lario, prenderà il via domenica 6, alle 13.30 e proseguirà fino alle 18 presso la sede di via Pramagno, 8 a Mandello. Per i più piccoli verranno organizzati giochi a stazioni.

Un’iniziativa con cui la Lega Navale di Mandello del Lario, punto di riferimento da oltre 50 anni per gli amanti della navigazione, vuole promuovere la vela e le bellezze del nostro lago.