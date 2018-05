VALMADRERA – Domenica di grande sport con la squadra Special Olympics della Starlight. Nel palazzetto di Valmadrera, la formazione locale ha sfidato la compagine del Basket Senna in una mattinata all’insegna dello sport e della condivisione.

Dopo i saluti dell’assessore allo sport Antonio Rusconi, gli atleti speciali sono scesi in campo. “Un plauso alle famiglie e alla società che offre non solo attività agonistica, ma anche appuntamenti di stampo sociale – ha precisato Rusconi – Lo sport dimostra ancora una volta di poter abbattere le barriere che la società spesso impone. Grazie ragazzi per l’impegno e l’emozione che trasmettete”.

Nella prima partita il Basket Senna si è imposto sui padroni di casa col punteggio di 36 a 30. Una fase di giochi ha consentito a tutti i partecipanti di sperimentare questo fantastico sport. In tarda mattinata il Basket Senna ha fermato la Starlight sul 42 a 24, nella seconda partita di giornata. L’evento si è concluso con un pranzo conviviale.

“Al di là del risultato sono molto soddisfatta dell’impegno dei miei ragazzi, l’importante è divertirsi sempre – commenta coach Nelly Rigamonti – Hanno affrontato la partita con tanta serietà. Un grazie di cuore alle famiglie e ai partner che mi aiutano giorno dopo giorno in questo splendido progetto: Elisa Panzeri, Roberto Stasi, Francesca Biscotti e Viola Pina. Per il futuro Special Olympics sogno di poter iscrivere questa giovane squadra al campionato italiano. Faremo tutto il possibile per superare i problemi logistici legati alle trasferte, per realizzare questo obiettivo”.