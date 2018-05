SUELLO – Conto alla rovescia per il Cornizzolo Vertical, gara organizzata dallo store di Affari&Sport di Lecco in programma domenica prossima con partenza da Suello e traguardo piazzato in cima al Monte Cornizzolo, sfida che si snoderà lungo un percorso di 3 km e 50 metri per mille metri di dislivello.

E’ questo il “piatto principale” della Cornizzolo Vertical: un percorso storico, meta di molti appassionati di questo sport e teatro di allenamenti quotidiani di moltissimi skyrunner e podisti lombardi e non solo, che conduce a uno dei balconi più panoramici dell’Alta Brianza.

La gara è valida come 2^ tappa del circuito Skyvertical Affari&Sport, giunto alla sua terza edizione, sempre firmata da Affari&Sport in collaborazione con Valsassina Trail Team. Il challenge è stato inaugurato lo scorso 2 aprile dal Passo Valcava Vertical a Torre di Busi (LC) e si concluderà con la Bobbio Vertical nel mese di novembre.

Tornando alla gara di domenica, anche gli accompagnatori degli atleti potranno comodamente raggiungere la cima grazie a un servizio navetta a cura del Comune di Suello, attivo dalle 8 del giorno della gara. Per prenotazioni e informazioni: 031.655715 (orari ufficio e sabato 12 maggio fino alle 13.00).

IL PROGRAMMA

8:00-9:00 – ritiro pettorali e consegna zaini presso la partenza, che verranno portati al Rifugio Maria Consiglieri.

9:30 – Partenza in linea donne.

9:40 – Partenza in linea uomini

11:15 – Premiazioni

11:45 – Santa Messa

12:30 – Pasta party