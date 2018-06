FRABOSA SOPRANA – Terza prova del circuito nazionale di downhill Gravitalia in scena domenica scorsa, a Frabosa Soprana (Cuneo) nel cuore delle Alpi Marittime.

Il percorso di gara, denominato Rambla DH, inizia poco sotto la cima del monte Moro sviluppandosi in parte nel sottobosco ed in parte lungo i bordi delle piste da sci. Il percorso, con uno sviluppo di 3.8 km ed un dislivello di circa 700 metri, ha esaltato le doti tecniche e di resistenza degli atleti alternando parti molto ripide con curve e pendenze estreme a tratti con radici dove era necessario studiare le traiettorie più efficaci ad altri ancora, velocissimi e guidati, simili ad un toboga con curve rialzate e raccordate per finire con l’ultima parte del percorso dove, con salti e curvoni, i bikers hanno toccato i 70 km orari.

I due compagni di squadra (Team Quota 20, BMX Garlate) Davide Cappello e Andrea Bonanomi, desiderosi di dare il massimo e per niente intimoriti dalla fisicità del percorso, sono riusciti ad avere un passo gara molto buono percorrendo la Ramba rispettivamente in 4’36 e 4’54 per il primo e secondo posto di categoria.