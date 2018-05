LECCO – Sabato 26 maggio 2018 sarà possibile dare la caccia alle mitiche “sfere del drago” sul Lungolago di Lecco, e tutto questo grazie agli organizzatori della 324, la gara di corsa che sta animando la città.

Per chi non la conoscesse, la 324 – 3 km 2 run 4 fun – è una competizione che ha aperto i battenti il 10 marzo 2018 e chiuderà il 31 ottobre. Al modico prezzo di dieci euro, i concorrenti riceveranno la maglietta gialla di partecipazione e potranno sfidarsi in una gara che parte dal benzinaio Tamoil e arriva fino al monumento a Malgrate, percorso lungo esattamente 3 km. Iscrivendosi alla gara vi verrà dato un nome utente e una password col quale potrete registrare il vostro tempo ed entrare in classifica.

Tutti gli iscritti alla 324 potranno partecipare alla DragonRace di sabato prossimo, nella quale l’obiettivo non sarà “fare il tempo”, ma piuttosto quello di ritrovare le magiche “sfere del drago”.

Il ritrovo è alle ore 16.00 presso l’Oratorio San Luigi di Lecco, dove chi non ha ancora provveduto all’iscrizione potrà formalizzare la sua partecipazione e ottenere l’iconica maglietta gialla. La caccia inizierà alle ore 17.00 e si concluderà per le ore 18.30 circa. Il vincitore otterrà un buono da 100 euro da spendere su Amazon.

Informazioni ulteriori si possono trovare sulla pagina dell’evento, nel sito internet della manifestazione.

Ricordiamo che tutti i soldi raccolti da questa manifestazione verranno devoluti all’Oratorio S. Luigi di Lecco come contributo per il progetto di ristrutturazione del complesso.