LECCO – Due medaglie di bronzo per il lecchese Matteo Corbetta al 3° Campionato Europeo di karate targato Iku (International Karate Union) svolto in Russia.

Il forte atleta della Fuji-Yama Lecco del Maestro Rossini, plurimedagliato a livello internazionale, si è ben comportato in entrambe le categorie in cui era in gara. Categorie che hanno visto iscritti praticanti tutti gli stili di karate (escluso lo shotokan che gareggiava a parte).

Un po’ stretto il 3° posto nei Kata Junior, la semifinale persa alle bandierine 3 a 2, lascia l’amaro in bocca; mentre nella semifinale Kata Senior il verdetto a bandierine 4 a 1 è da considerarsi corretto visto l’ottimo livello tecnico/atletico dell’avversario che poi vincerà la categoria.

Il bilancio della trasferta è comunque positivo, anche se dopo il titolo mondiale conquistato nel mese di giugno in Scozia, sia Matteo che il suo Maestro, puntavano al gradino più alto del podio, ma va bene così trattandosi della prima esperienza internazionale in questa federazione (Iku) dove i parametri di valutazione sono leggermente diversi da quelli della Wukf.

Ora ricominciano subito gli allenamenti, il 4 novembre c’è la 9^ edizione della Coppa Italia Uks dove Corbetta gareggerà in entrambe le specialità del kata e del kumite.