LECCO – Riconfermata a pieni voti la manifestazione internazionale giovanile “Eagle Cup Volley”, competizione pallavolistica riservata alle squadre delle categorie under 12 misto, Under 13, 14, 15, 16 e 18 femminile. Quest’anno si svolgerà il 5 e 6 gennaio 2019.

Continua, quindi, la collaborazione tra le varie società pallavolistiche del territorio lecchese e il connubio con alcune amministrazioni comunali della provincia di Lecco, per una due giorni di grande pallavolo giovanile. Un weekend di divertimento, di aggregazione, che riuscirà a coinvolgere una novantina di società ed oltre 1300 atleti.

Il comitato organizzatore è pronto per alzare il sipario sulla competizione pallavolistica, utile anche per rilanciare la bellezza della stessa pallavolo e riconfermare quella che è la vera, sana e proficua collaborazione con i vari sodalizi impegnati nel mondo del volley, con le varie istituzioni e quelle aziende che credono in questo importante progetto.

“A giorni andremo ad ufficializzare la data ed il luogo della presentazione ufficiale- spiegano dalla sede del comitato organizzatore- ed ovviamente a rimarcare i nomi di quelle società con le quali andremo a collaborare per questa quinta edizione. Siamo sempre più motivati perché Eagle Cup è sinonimo di festa, di collaborazione, di amicizia, di movimento giovanile, valori che la pallavolo riesce sempre ad offrire”.

La formula prevede la partecipazione di un massimo di sedici squadra per ogni categoria, con tutti i gruppi partecipanti che giocheranno almeno cinque partite ciascuno.

Le iscrizioni devono essere inviate entro il 15 dicembre a eaglecupvolley@gmail.com o contattando telefonicamente Diego Ficarra al 347/3943026. Per ulteriori info consultare sito www.eaglecupvolley.com