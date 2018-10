LECCO – Altra affermazione nel girone B d’Eccellenza per il NibionnOggiono, prima della classe, e per la CasateseRogoredo, vicecapolista. I ragazzi di Commisso si sono sbarazzati in trasferta della Luisiana per 3-0 mentre l’undici di Vianello ha superato in rimonta, sempre fuori casa, il Brugherio per 3-2.

Il risultato a Pandino (provincia di Cremona) si sblocca presto: al 9′ Iori controlla alla grande un lancio di Perego per poi servire Isella che in area di rigore viene fermato con le cattive. L’arbitro non ha dubbi e concede il penalty che lo stesso Isella trasforma. I padroni di casa rispondono con un calcio di punizione di Degeri che Petrisor devia in angolo. Nel finale del primo tempo Curia ci prova con una rovesciata ma Vavassori non si fa sorprendere.

Al 68′ arriva il gol del raddoppio del NibionnOggiono: Baldan serve Iori, il quale rientra sul destro e con un gran tocco sotto infila alle spalle di Vavassori. Prima del triplice fischio c’è spazio anche per il tris di Isella, in gol con un colpo di testa su una punizione di Iori.

Importante vittoria anche per la CasateseRogoredo che supera il Brugherio grazie ad un finale da paura. Al 50′ sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio, con Zenga che batte Brescello con un’inzuccata.

Il risultato resta fermo sull’1-0 fino all’85’ quando i biancorossi conquistano un rigore. Dal dischetto va Talon che pareggia i conti. Passano solamente tre minuti e ancora Talon realizza il gol del 2-1 con un colpo al volo. La rimonta si completa nel primo minuto di recupero grazie a Fall che chiude definitivamente i conti fissando il risultato sul 3-1. Prima del fischio finale il Brugherio accorcia le distanze dagli undici metri con Zenga ma la gara è ormai finita.