MANTOVA – Non finisce di stupire Veronica Besana. La rappresentante dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni, allenata in coppia da Antonio Ianni e Diego Crippa, alla prima uscita nell’eptathlon ottiene un notevole 5170 punti, terzo miglior punteggio di sempre per un Allieva e va a sfiorare i primato italiano di Giulia Sportoletti che dal 2013 lo detiene con 5465 punti.

Le gare di Mantova, disputate nel week end appena trascorso, hanno assegnato anche il titolo regionale e tra le Allieve, oltre alla bellissima vittoria di Veronica, c’è anche il 2° posto della compagna di club Andrea Chiara Pozzi che ottiene a sua volta il primato personale con 4369 punti, raggiungendo ampiamente il minimo per i campionati italiani di categoria per le prove multiple.

Sempre in casa gialloblu molto bene anche Greta Panzeri 6^ con 3909 punti anche lei al minimo tricolore. 5° posto nell’Eptathlon Assolute per Eleonora Villa che totalizza 4096 punti e aumenta il primato personale di 179 punti. Al maschile sfortunata la prova di Andrea Monti che dopo 9 prove su 10 si trovava in 2^ posizione nel decathlon Juniores, una distorsione alla caviglia lo ferma quando al termine mancava solo la gara conclusiva dei 1500m. Il lecchese, come da regolamento, parte ma si ferma dopo pochi passi per poter comunque entrare in classifica, per lui un amaro 5° posto finale con 5455 punti, a soli 241 punti dal personale che senza l’intoppo fisico sarebbe stato polverizzato.

Si mette in gioco (scherzosamente ma non troppo) anche l’ostacolista Mattia Montini alla sua prima esperienza nel decathlon, con 4471 punti chiude 8° ma su dieci prove il lecchese ne prende parte solo a sette. Marco Leone, primatista italiano di prove multiple Allievo, sabato sente un fastidio al piede di stacco nel salto in alto e preferisce fermarsi per non compromettere il prosieguo della stagione. Alessia Sala, argento tra le Juniores con 3820 punti, ottiene il primato personale e stacca il pass per i tricolori di specialità.