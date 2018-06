OLGINATE – E’ finita la stagione sportiva anche per gli allievi del Sankukai Belotti della Polisportiva Olginate e, come al termine di ogni anno, anche per questo c’è stato il consueto appuntamento con gli esami di passaggio livello.

L’esame ha permesso agli atleti di mettere in pratica gli insegnamenti assimilati durante i mesi di allenamento, dimostrando, questa volta anche in presenza dei genitori, dove la dedizione e l’impegno li ha condotti.

La prova infatti si è svolta con amici e parenti come pubblico, ma soprattutto di fronte alla commissione composta dal Maestro Fausto Belotti, dagli istruttori Ezio Polti e Roberto Barbiero e dagli allenatori Elia Aureli e Martina Torri. Durante l’allenamento in palestra gli atleti erano stati seguiti anche dalle cinture nere Anna Bonaiti ed Enrico Bonaiti.

Il momento dell’esame si è aperto con il tradizionale saluto marziale, in riga in ordine di cintura e poi, per piccoli gruppi di uguale livello, gli allievi sono stati chiamati di fronte alla commissione. L’esame richiedeva l’esecuzione delle tecniche fondamentali del kihon, di uno o più kata e di esercizi a coppie.

Alla fine di tutto i ragazzi sono stati chiamati a uno a uno dai fieri e soddisfatti istruttori per essere premiati con il diploma e la nuova cintura, tra gli applausi e la commozione ed emozione di amici e parenti.

Le nuove cinture del Sankukai Belotti della Polisportiva Olginate. Bianca/gialla: Grimaldi Giulio, Heouaine Amir, Ndiyaye Mouhmaduv, Ndiyaye Ndoumban. Gialla/arancio: Rech Lisa, Diao Aicha. Arancio: Annoni Kevin, Fazio Mirco, Laganà Gabriele, Tocchetti Elisa, Zupo Valentina. Arancio/verde: Scalì Elisa, Sicakbay Sultan, Anghileri Andrea, Esposito Gabriel, Diao Omar. Verde: Baldazzi Camilla, Zupo Francesca, Losa Simone, Fazio Alessio. Verde/blu: Berselli Gioele, Diao Fatima, Mazzoleni Carlo, Comito Chiara, Damì Marta. Blu/marrone: Viganò Gloria