ESINO – EsinoSkyrace compie cinque anni e per festeggiare il primo lustro adotta un nuovo nome: Vibram®EsinoSkyrace è da oggi legata al famoso marchio di Albizzate, leader mondiale nella produzione di mescole per calzature in ambito outdoor e non solo.

La partnership col celeberrimo brand certifica la qualità indiscutibile di una competizione dura, aspra ma sorprendentemente panoramica e divertente. Il percorso di gara non subirà quindi variazioni e il programma della manifestazione resterà invariato. La vista a 360° delle montagne lariane e il panorama offerto dai sentieri che percorrono le pendici della Grigna settentrionale sarà, come sempre, inimitabile. L’accoglienza calda e generosa del paese sarà, ancora una volta, apprezzata da tutto il pubblico in attesa dei propri eroi e dagli atleti che correranno una delle due gare in programma: la EsinoSkyrace, con un percorso di 25km e 2000m di dislivello positivo e la EsinoSprintrace di 17 Km 850 D+, il programma il prossimo 20 maggio.

Con partenza dal Palazzetto dello Sport di Esino Lario, il percorso della gara lunga attraverserà gli antichi vicoli del centro abitato e si inerpicherà lungo le ripide creste dei Pizzi di Parlasco. Una traccia irta, tecnica e selvaggia accompagnerà gli atleti fino alla metà della gara, in località Cainallo, dove verrà assegnato un premio al miglior intertempo. I panorami sul lago di Como e sulla Valsassina appagheranno gli occhi di tutti i concorrenti e faranno pesare un po’ meno la fatica delle gambe. Successivamente si affronterà il tratto in salita che conduce alla bocchetta di Piancaformia e alla discesa che lancerà la picchiata verso la porta di Prada, celeberrimo simbolo del Grignone.

Le salite termineranno con l’ascesa al Monte Pilastro e il collegamento verso il Monte Croce, un tratto verticale di 200m che metterà a durissima prova la resistenza anche dei muscoli più allenati.

Verrà assegnato un ulteriore premio all’atleta più veloce nel percorrere la discesa dal Monte Croce fino al traguardo, un buono stimolo per mantenere alto il ritmo di corsa.

La gara corta, ma da correre tutta d’un fiato, sarà un assaggio più dolce dei sentieri che offre questa meravigliosa località, con scorci imperdibili sul Lario e sulle sue montagne.

Per ogni ulteriore informazione è online il sito www.esinoskyrace.it e su facebook siamo raggiungibili tramite la pagina della gara Esino SkyRace