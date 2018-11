OLGINATE – E’ un’altra giornata amara per l’Olginatese, superata sul terreno di casa col risultato di 1-0 dal Rezzato. Per i bianconeri, sempre relegati sul fondo della classifica, si tratta dell’ottava sconfitta su nove gare finora disputate.

I bianconeri guidati in panchina dal nuovo tecnico Simone Boldini, ex calciatore tra le altre di Milan, con cui vinse lo scudetto nel 1979, Napoli, Atalanta e Como, dove ha anche allenato nel corso della stagione 2004/05, sono stati superati da un gol di Sottovia a sei minuti dallo scadere. Nell’occasione l’Olginatese paga a carissimo prezzo un errore di posizionamento con Panelli che, dopo uno scontro a centrocampo in cui Tommaselli ha la peggio e dove il direttore di gara lascia proseguire, imbecca Sottovia bravo poi a battere Iali sull’uscita.

Il resto della gara vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, senza particolari tatticismi da parte dei padroni di casa nonostante la netta differenza in classifica. Le punte bianconere non impegnano mai in modo veramente pericoloso l’estremo ospite ma la partita resta sempre aperta e vivace. Nel recupero Mureno costringe comunque Zanellati ad un intervento decisivo con una gran punizione. Il gol del Rezzato, al momento secondo in classifica in attesa del match interno di domani del Como contro il Ponte S.P. Isola, costringe però l’Olginatese all’ottava sconfitta stagionale, la quarta consecutiva.

La nota positiva è che il Legnago e il Villafranca Veronese, dirette rivali nella corsa per la salvezza, sono state battute rispettivamente dal Mantova e dalla Caronnese. Mercoledì l’Olginatese tornerà in campo nella trasferta infrasettimanale sul campo del Darfo Boario: una sfida già cruciale per il fondo della classifica.