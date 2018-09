TERNI – Si chiude senza medaglie l’esperienza delle atlete del Circolo della Scherma di Lecco ai campionati europei paralimpici di scherma. L’ultima atleta in gara, Elena Valsecchi, non ha superato il girone eliminatorio nel torneo di Spada (categoria C).

La Valsecchi, esordiente assoluta a questi livelli, si è comunque comportata molto bene. La spadista bluceleste ha concluso al sesto posto – su sette atlete presenti – vincendo l’assalto contro l’altra azzurra Bolognini. Per passare al turno a eliminazione diretta, cinque sole atlete ammesse, avrebbe dovuto vincere la sfida diretta contro la georgiana Diana Jishiashvili. L’atleta ex sovietica si è dimostrata troppo forte per la nostra portacolori, battendola con un netto 1-5.

Il torneo continentale per la società lecchese si chiude con la sola Sofia Brunati in grado di passare la fase di classificazione, sia in spada che in sciabola. Per le esordienti Valsecchi e Matilde Spreafico tanta buona volontà e un’esperienza sicuramente utile nel prosieguo delle loro carriere.